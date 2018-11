Escuela de Formación para Mujeres de Cartagena clausuró capacitación

En el marco del programa ‘Las mujeres decidimos en el ejercicio del poder’, la Administración Distrital promueve la participación activa de las mujeres del Distrito de Cartagena en todos los ámbitos de la vida y la reivindicación de sus derechos humanos.

Durante la sesión de cierre, 45 mujeres fueron certificadas por su compromiso y empoderamiento al cumplir 16 horas en la escuela formativa, la cual se llevó a cabo gracias a la articulación entre la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la Fundación Dignitas por la Vida.

Las capacitaciones iniciaron el 18 de octubre y finalizaron el 29 de noviembre del año vigente, teniendo lugar en el salón comunal del sector; con temáticas distribuidas en 8 módulos que constaban de Autonomía Económica, Participación Política, Salud Sexual y Reproductiva, Una Vida Libre de Violencias, y otros.

La secretaria de Participación y Desarrollo Social, Claudia Anaya Marín, ratificó el compromiso del Distrito con la formación de las mujeres y el cumplimiento de sus derechos, “Para nosotras desde el Grupo Asuntos para la Mujer, son importantes estos espacios en donde las mujeres adquieren estos conocimientos frente algunos temas y redunden en la disminución de la violencia contra las mujeres; en la medida en que nos empoderemos, en que asumamos nuestra responsabilidad y alcancemos nuestras metas, logremos nuestros retos, en esa medida vamos a hacer valer nuestros derechos”.

Por su parte, las mujeres participantes de la Escuela de Formación se mostraron agradecidas y dispuestas a seguir con estos procesos que las empoderen y fortalecen como dueñas de sus propias vidas, así lo afirmó Nibia Berrios Lugo, quien es residente de Ciudad Bicentenario, representante de la Asociación ‘Semillas de Amor y Paz’ y hace parte de la Fundación Dignitas por la Vida, dijo: “Hoy le damos gracias a Dios porque sin él nada es posible, seguido de la Oficina Asuntos para la Mujer, que ha sido de mucho beneficio y acompañamiento para nuestra comunidad.

La Escuela de Formación ha cambiado vidas, me he encontrado con muchos casos donde las mujeres me han expresado su alegría, que se encuentran complacidas y completas porque muchas de ellas no sabían que había una entidad que las protegiera y muchos casos han sido denunciados. Hoy damos gracias a la Alcaldía y les pedimos que sigan trabajando por las comunidades, los esperamos con los brazos abiertos.”

Para la Administración Distrital del alcalde Pedrito Pereira, es importante que se sigan acompañando estos procesos con los cuales se busca prevenir y sensibilizar frente a los casos de violencia basada en género y reivindicar los derechos de las mujeres cartageneras.