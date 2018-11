Concejales de Cúcuta argumentan que tasa de seguridad no tiene estudios

Los concejales de Cúcuta que no dieron su voto para implementar la tasa de convivencia y de seguridad ciudadana que será recaudada desde el 2019 pudiendo estar este nuevo tributo por un periodo de 20 años, han argumentado que su decisión de no apoyar este proyecto se basa en la actual situación financiera que tienen los cucuteños.

Los seis munícipes que no aprobaron la iniciativa, argumentaron que la ciudad necesita son oportunidades laborales y buscar una verdadera disminución en los tributos al estar golpeada la población por la crisis en Venezuela.

Jaime Ricardo Marthey Tello concejal por el partido liberal que dio voto negativo a este nuevo gravamen, le dijo a Caracol Radio que no se tiene un proyecto lógico para poder invertir esos recursos que se piensan recaudar.

“Una sola ciudad en Colombia tiene este tributo y ha sido demandada en el Valle del Cauca, Cúcuta no aguanta un impuesto más y ahora va a subir el recibo de la luz, no sé qué busca esta administración por que la iniciativa no tiene estudios. La falta de seguridad en Cúcuta se tiene por el fenómeno migratorio y por esto no la tendríamos que pagar nosotros, esta tasa de seguridad se tendría que pagar si tuviéramos o servicio adicional, o es que acaso nos piensan dar un seguro?, pero esto es responsabilidad del estado” dijo el concejal.

Por su parte la concejal Nelly Patricia Santafé Andrade por el partido de la U, le expresó a Caracol Radio que “es un estatuto bastante grande y teníamos mucho tiempo aun para debatir, pedimos que se esperara hasta el último día para la votación pero decidieron que ya se tenía que dar, lo que sí está claro es que este tributo no tiene ningún estudio”.

Líderes comunales ya han anunciado movilizaciones y protestas para los próximos días por este nuevo impuesto.