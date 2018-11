Rechazo e inconformismo desata “tasa de seguridad” entre los cucuteños

Indignación, rabia y malestar es el ambiente que ronda hoy entre los cucuteños al conocerse las modificaciones del estatuto tributario.

La tasa de seguridad es uno de los puntos que hoy generan toda clase de reacciones entre los habitantes de la ciudad “me parece una mala decisión, una mala alternativa de parte de esta administración, tenemos el pésimo gobierno en vez de quitarnos impuestos nos quieren es incrementar, es un desacierto…” Yolanda Olarte, Defensora de DDHH.

Las centrales obreras también se pronunciaron “en consecuencia nos prepararemos para organizar y sacar a los trabajadores y al pueblo a protestar por estas medidas nefastas…” Pablo Martínez, Representante de la Central Unitaria de Trabajadores.

El sector educativo, no se quedó atrás y en medio de la crisis financiera por la que atraviesan las universidades, los estudiantes, se pronunciaron “una ofensa contra las personas que no tenemos los recursos para pagarla, el concejo debería estar pensando en estrategias que permita hacerle frente a la crisis de una manera que permita una vida digna para todos y no estar pensando en elevar los impuesto…” Miguel Pinto, movimiento juvenil de universidades.

Otros guardan resignación “No, eso ya lo montaron y así haga uno lo que haga no lo van a desmontar siempre lo van a cobrar…” Cesar Suárez, líder comunal.

Los expertos políticos no descartan afectaciones electorales el próximo año entre los concejales que dieron su aprobación a este cobro que hoy tiene enardecidos a los cucuteños “tendrá que hacerse el ejercicio de rendición de cuentas y además escucharse cuales son las motivaciones de esta decisión son asuntos trascendentales a los cuales hay que asistir y pedir cuenta a los concejales y a la administración municipal … si eso va tener impacto o no, tal vez, en la medida en que se pueda evaluar el impacto es que pueda tener repercusiones electorales…”