Clemente Polo, nuevo secretario del Concejo de Cartagena

Con un total de seis votos a favor fue elegido como nuevo Secretario del Concejo Distrital de Cartagena para la vigencia fiscal 2019 a Clemente Luis Polo Paz.

Polo Paz, es abogado de profesión, con más de 20 años de experiencia y especialista en contratación estatal. Se ha desempeñado como director de control fiscal y en el 2017 fue designado Contralor encargado en la Controlaría Distrital de Cartagena. Así mismo, ha sido asesor jurídico de entidades públicas y privadas a lo largo de su trayectoria.

El presidente del Concejo, Wilson Toncel Ochoa se pronunció ante la decisión de la Plenaria. “De los 4 ciudadanos que estaban habilitados tras la prueba de conocimiento y los requisitos exigidos en la convocatoria fue elegido el aspirante Clemente Polo Paz, quien de acuerdo a su hoja de vida y la entrevista presentada ante la comisión de concejales tuvo una buena visión sobre lo que considera se debe hacer como Secretario de la Corporación para el año 2019.”

Otros temas

La plenaria recibió al invitado especial, Álvaro Pardo, estudioso y experto en temas tributarios en el país y quién ilustró a los cabildantes sobre la ley de financiamiento que propone el gobierno nacional.

El concejal Javier Curi manifestó su preocupación sobre cómo se está trabajando el tema del gasto público en los subsidios y las transferencias. ”Se aumenta el gasto, pero no se avanza en la erradicación de la inequidad social. No avanzamos en movilidad social, hay temas álgidos como el aumento del IVA, el impuesto al valor agregado a la canasta familiar, lo cual impacta en las poblaciones menos favorecidas.”

Poste en mal estado

El concejal David Caballero presentó a sus homólogos un vídeo donde se muestra un poste en mal estado que está siendo suspendido por un cableado y que se encuentra a punto de caerse en el barrio de Manga.

“Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo que no va ser fácil, el tema jurídico no está claro a nivel nacional y con estas imágenes nos damos cuenta que nadie responde por este poste. Vienen las diferentes empresas y hacen uso del suelo como ellos quieren. Esto sucede en todos los barrios de la ciudad. Es un llamado que hago a todos mis colegas a que estudiemos el proyecto para ver cómo podemos ayudar a Cartagena y a establecer una reglamentación para que esto no siga sucediendo.”

El concejal Lewis Montero también se pronunció al respecto. “Con esta situación cada minuto que pasa estamos arriesgando vidas humanas. Estos temas le competen a los alcaldes locales, sugiero una reunión entre la mesa directiva y el alcalde para trabajar este y otros temas.”