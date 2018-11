Denuncian presunta irregularidad en admisión de universidad barranquillera

Cerca de treinta médicos, varios de ellos cartageneros, denunciaron irregularidades en el proceso de admisión en la especialización médico-quirúrgica de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Afirman que en dos ocasiones les aplazaron el examen de admisión, a última hora, y sin explicación alguna, publicaron posteriormente la lista de admitidos sin que fueran convocados nuevamente a realizar la prueba.

Los estudiantes afirman que se inscribieron pagando 285 mil pesos, y que el examen de admisión estaba inicialmente agendado para el 9 de noviembre. El 8 de noviembre a las cinco de la tarde les informaron de un aplazamiento para el 10 del mismo mes, y el 9 a las ocho de la noche, a través de correo eléctronico, les notificaron un nuevo aplazamiento para el 16 de noviembre.

Según Luis Navarro, los aplazamientos se justificaron por parte de la universidad en una delicada situación administrativa.

“Me pareció extraño que aplazaran dos veces el examen, y luego saliera el 11 de noviembre la lista de admitidos. Si el examen se aplazó, no entendemos quiénes entonces fueron los admitidos, o si en realidad hicieron la prueba, por qué no se nos convocó nuevamente. No hubo transparencia en el proceso”, relató Navarro a Caracol Radio.

En dicha Universidad, dicen los denunciantes, hubo un cambio de rector y el nuevo titular no ha querido validar a los admitidos, quienes han salido a exigir los cupos que se habrían ganado en el examen. Por esto, han querido dar a conocer esta versión, donde también resultaron afectados.