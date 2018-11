La religiosa que sueña con cantarle a la Virgen en un Festival Vallenato

El amor que la novicia Rosana Aristizabal siente por el acordeón y por los sonidos del vallenato son profundos como la admiración y cariño que siente por la virgen María, en quien piensa cada vez que canta "Te Necesito" de Diomedes Díaz.

"Esa morena que me entusiasma cuando me mira, ha despertado en mí un sentimiento para cantar, con toda el alma le cantaré a la mujer más linda", canta la religiosa nacida hace 22 años en el fronterizo municipio de Maicao, La Guajira, en medio de la entrevista que le concedió a Caracol Radio.

"Esta canción es un motor muy grande dentro de mi misma vocación: la canción me recuerda mucho a la santísima virgen María y mi experiencia con ella", señala la novicia de segundo año de la Comunidad Religiosa Misioneras de la Sagrada Familia.

Cuenta la hermana Rosana que "cuando canto Vallenato, no hago más que pensar en la morena linda de la Virgen de Guadalupe, con quien he tenido un encuentro muy bonito. Ella es la mujer que yo más necesito y a quien le he conservado mi vocación".

Y confesó en el programa Barranquilla Hoy por Hoy que tiene el sueño de tener un acordeón y aprender a interpretar éxitos vallenatos y otras canciones al señor.

"Mi sueño más grande es llegar a la Plaza Alfonso López de Valledupar y llegar allá para tocar el acordeón y transmitir a los asistentes de los concursos el amor de Dios a través de este instrumento musical".

Recuerda Rosana que empezó a bailar música vallenata desde los cuatro años de edad y su pasión por esta música propia del Caribe colombiano la llevó consigo a ciudades como Bucaramanga, Valledupar, Medellín y hasta Venezuela, lugares en donde residió.

Desde los 17 años decidió tener la vocación por una vida entregada a la religión. "Hace poco conocí al músico Franco Arguelles, quien me estaba enseñando a interpretar los primeros sonidos en el instrumento musical y me dijo: Hermana, tienes talento".