Gobernador Luis Pérez cesa toda acción judicial contra Alonso Salazar

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, pidió a la Fiscalía General de la Nación que proceda a cesar todo tipo de acción judicial contra el exalcalde Alonso Salazar Jaramillo, a quien había denunciado.-

En una carta a la fiscal 94 local en Medellín Juliana Arcila, reconoció: Declaro a los jueces y fiscales que he perdonado y he olvidado. Pido que cese toda acción judicial contra quienes me hayan ofendido. En particular, ahora que he sido citado por la Fiscalía 94 de Medellín, para ratificar denunciar que hice en el pasado, solicito que cese todo tipo de acción judicial contra el Dr. Alonso Salazar.

El mandatario seccional encabezó su misiva precisando: “En el pasado recibí injurias, improperios y calumniasque afectaronmi vida pública y privada provenientes de personas que actuaron bajo las pasiones inútiles de las campañas políticas”.

Se refería a las diferencias que se vivieron durante la campaña política a la Alcaldía de Medellín, cuando el hoy gobernador de Antioquia aspiraba a volver al gobierno de esta ciudad.-

“Guardé silencio porque creo en el poder y en la fuerza del silencio. El silencio hace milagros. Fui paciente porque la paciencia es el arma más poderosa de un ser humano” (…) “hoy soy feliz y libre desde mi interior, mi única venganza es la venganza estéril que es el perdón y el olvido. A quien haya decepcionado u ofendido que alegría contar también con su perdón. Quien perdona y olvida puede ir al paraíso y regresar sin dolores ni resentimientos”, escribió el mandatario.