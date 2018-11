La centrales obreras se toman Cúcuta

Estudiantes, trabajadores de la salud, sindicatos, docentes y líderes comunales, entre otros, son algunos de los manifestantes que participaran durante la jornada de protesta.

El inconformismo es latente y los manifestantes coinciden en la solicitud de derogar la ley de financiamiento, extender los recursos para fortalecer financieramente la educación pública del país, entre varias, solicitudes. El Presidente Nacional de la Confederación General del Trabajo, Miguel Morantes, señaló que la movilización no debe ser estigmatizada teniendo en cuenta la situación política de algunos ex candidatos a la presidencia como Gustavo Petro que ha hecho un llamado a volcarse a las calles.

“Es una convocatoria de las centrales obreras y de las organizaciones sociales que obviamente no tiene nada que ver con política o con politiquería, trabajamos para que la población colombiana no sufra los impactos de la famosa reforma tributaria que se le llama desfinanciamiento fiscal…esto no es una cuestión de carácter político, es una cuestión de carácter económico” señaló, el Presidente de la CTC.

Al igual que el resto del país, en Cúcuta, la marcha iniciara a las 8 am “vamos a estar en unión con todo el movimiento estudiantil, campesino y alguna parte del sector de la sociedad civil que hoy rechaza estas políticas nefastas para el pueblo cucuteño y colombiana…” dijo el Presidente seccional de la CTC, Jonathan Díaz.

El recorrido saldrá desde el parque Simón Bolívar, tomará la avenida Gran Colombia hasta llegar a la diagonal Santander, calle 10 y finalizar la concentración en el parque Santander.