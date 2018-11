Gobernador de Bolívar pedirá aplazar los Juegos Nacionales hasta 2020

El Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, pedirá este viernes en el comité organizador al Director de Coldeportes que los Juegos Nacionales pactados para el 2019 en Bolívar y Cartagena se aplacen para el 2020.

Según el Gobernador, el margen de tiempo para trabajar en la construcción y arreglos de los escenarios es muy corto, dadas las demoras que ha habido con los recursos que debe poner el Gobierno Nacional, alrededor de los 44 mil millones.

“Estamos a menos de un año para los Juegos Nacionales. Tenemos todo dispuesto y los municipios están trabajando para que todo esté dispuesto. Pero hay una inversión que corresponde a Coldeportes que se está gestionando pero igual debió haber salido en agosto, y ya estamos casi en diciembre y no ha salido”, reveló el mandatario.

“Frente al tema de tiempos, no puedo decir que los Juegos van bien cuando realmente no van bien. Los tiempos para inversión e infraestructura nos están asfixiando. Es mejor hablar con sinceridad, decir la verdad y plantear opciones”, explicó Turbay.

Turbay Paz afirmó que tiene dos opciones para presentar al comité organizador de las justas este viernes en la reunión que se haga en la casa de La Moneda, con la presencia del director de Coldeportes, Ernesto Lucena.

“La opción uno es que los Juegos se hagan limitados en algunos escenarios que podamos recuperar, y algunos otros deportes se vayan para otras ciudades, cosa que no me gusta. Y la opción dos sería que, en caso de que no se pueda cumplir con los plazos para mejorar la infraestructura, que los Juegos se queden en su totalidad en Bolívar, que no corramos, que podamos hacer todo con tranquilidad, para no cometer errores, preparemos bien a la ciudad y los Juegos se puedan hacer en el 2020, en abril o Mayo de 2020. Así recuperamos los cinco o seis meses que nos hacen falta”, indicó.

También puntualizó Turbay que si no se pudieran hacer en abril o mayo de 2020, ante la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio y agosto, tendrían que disputarse los Juegos Nacionales entonces un año después de la fecha inicial, en noviembre de 2020.

“Si no hay mejoría de aquí al 31 de diciembre, no vamos a poder cumplir”, concluyó Turbay.