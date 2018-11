[Video] La pequeña guarida de Ramsés Vargas en Cartagena

Ramsés Vargas fue capturado en el hospedaje El Paisita, en el barrio Crespo de Cartagena. A solo 6 cuadras del aeropuerto, el lugar se vende como un sitio familiar, ideal para las familias de clase media que buscan una opción cómoda y económica a la hora de visitar La Heroica.

Hasta allí llegó Ramsés Vargas, el sábado por la tarde, un hombre que no ha podido ser identificado se presentó en recepción y apartó una habitación a nombre del papá del conductor de Vargas. Segundos después salió y bajó de un vehículo a Ramsés, no lo presentó en el lobby, sólo se limitó a decir que "el doctor estaba recién operado".

La persona que acompañaba al exrector de la Universidad Autónoma también pidió un número de teléfono. Le advirtió al personal del hotel que debido a la operación, Ramsés Vargas no podía bajar unas estrechas escaleras, necesarias para llegar a la habitación 9, que lo albergaría durante sus últimas horas de libertad.

Vargas entonces, llamó durante la noche del sábado y todo el domingo para que el personal del hospedaje le llevara la comida hasta la habitación 9. El encierro era y resultó ideal para Ramsés, para llegar a la habitación era necesario caminar unos 150 metros por un balcón panorámico, a la vista de todos los transeúntes de la carrera 2 y la calle 63 de Crespo.

En la habitación de unos 9 m², Ramsés Vargas pasó todo el domingo. Una cama semidoble, un aire acondicionado que no funcionaba, un cuadro de la Torre del Reloj y un TV de 32 pulgadas fueron toda su compañía. La tranquilidad se rompió el domingo pasadas las 8 PM.

El personal del hotel cuenta que hombres llegaron preguntando por la habitación 9. No se presentaron como agentes del CTI, pero era evidente para el dependiente de turno que se trataba de un operativo. Nervioso, los llevó por las escaleras, el primer pasillo estrecho, el balcón panorámico y el segundo pasadizo necesario para llegar a la habitación. Sin mediar palabra, los agentes rompieron el marco inferior e ingresaron.

Todo fue conmoción durante unos minutos, los otros huéspedes se ahogaban en el nerviosismo, pero lentamente recobraron el aire cuando cayeron en cuenta que iban por una sola persona: Ramsés Vargas.

No recibió visitas, no salió de su habitación en 30 horas, como sabiendo su destino, sabiendo que iban a venir por él. Era domingo, no fue a misa, a pesar de tener la parroquia Cristo Rey a 4 cuadras, era domingo, y no vio el mar que estaba a 300 metros del balcón que lo vio recorrer sus últimos metros en libertad. De esa habitación, sólo salió en custodia de la Fiscalía.