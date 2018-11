Polémica por nueva versión de ‘El cumbión del Junior’

Una polémica ha generado la nueva versión del reconocido tema musical ‘El Cumbión del Junior’ en el que Juan Piña junto a Álvaro Ricardo, Charlie Gómez y Javier Echeverría, hacen modificaciones en la letra homenajeando a la actual alineación del club barranquillero que tiene a los junioristas con la posibilidad de disputar dos finales.

En diálogo con Caracol Radio, Piña aseguró que la familia de José Pepe Molina, compositor de la canción, estaría contemplando interponer una demanda por la modificación de la letra del exitosa melodía.

“Hay rumores que la familia va interponer esta demanda si sale la nueva versión que ya está lista, está grabada”, indicó el artista.

Mi gente ...esperen este jueves el #nuevocumbiondeljunior con los jugadores que han llevado al equipo a la puerta de la octava estrella. Con mis colegas Checo Acosta, Roberto Torres, Javier Echeverry, Álvaro Ricardo, Edwin Gómez (el fantasma) y Charly Gómez. pic.twitter.com/GTeVHge67E — Juan Piña (@JuanPinaMusico) 28 de noviembre de 2018

A partes de la nueva canción dice “toda la Costa tiene que estar orgullosa, de su Junior bravo que toca pelota, que juega bonito y a todos derrota...Teófilo Gutiérrez...gol gol gol” cuando la original dice “Barranquilla tiene que estar orgullosa, de su junior bravo que toca y la toca, que juega bonito y a todos derrota… con Martín Arzuaga… gol gol gol”.

“Lo que buscamos es mencionar a la actual alineación que defiende los colores del junior para congraciar al pueblo con los jugadores”, expresó.

“Yo no estoy buscando ninguna popularidad ni dinero. No he tenido problemas con empresarios, ni con mis compañeros y para estar yo en un juzgado este diciembre no estoy para eso. Amo mucho a Dios, mis hijas y mi mujer para estar pendiente de qué juzgado me llaman”, agregó el músico quien confesó que no quiere desistir de sacar adelante la producción.