Jornada de protestas con marchas de estudiantes y profesores en Armenia

3.000 docentes, se espera se sumen al paro del sector en Armenia en donde se tienen programados plantones y movilizaciones

Fue lo que dijo la presidente del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Quindío, Suteq, Luisa Ospina quien expresó que desde las 8 de la mañana se espera la totalidad de los docentes del magisterio participando de la concentración inicialmente que van a hacer en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío, desde donde se emprenderá una movilización por las principales vías del centro de esta ciudad, hasta encontrarse con la marcha de los estudiantes universitarios, esto con el ánimo de oponerse a la ley de financiamiento o reforma tributaria, reclamar más presupuesto para la educación pública y que se cumplan los acuerdos con Fecode que se tienen desde el año 2017.

La presidente del sindicato de los educadores fue reiterativa en pedirle a los padres de familia acompañar la movilización, pues lo que se está peleando es la calidad y la gratuidad en la educación.

Los estudiantes también marchan

En esta región los estudiantes están más que listos para salir a las calles a exigirle al gobierno que no dilate más las negociaciones con los líderes de la mesa nacional estudiantil y que presente propuestas sensatas, pues dinero para la educación si hay… fue lo que dijo el líder universitario Carlos Astudillo quien señaló que lo que el gobierno busca es desgastar a los estudiantes, quienes ya entendieron el juego y no van a dar el brazo a torcer, menos con este gobierno que lo único que busca es salvaguardar los intereses, pero no los de los ciudadanos del común.

La marcha de los estudiantes en Armenia va a recorrer como ya es costumbre, las calles de la ciudad, desde la universidad del Quindío, hasta la plaza de Bolívar.