23 años de cárcel para el asesino de Laura Juliana Jojoa Murillo

Esa fue la pena proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia en contra del confeso asesino de la joven Laura Juliana, quien recordemos fue asesinada al interior de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 14 de esta ciudad en el mes de julio de este año, por esto la defensa de la víctima apeló la decisión al considerar como muy baja la pena, ahora entonces este caso pasará al Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Penal de Armenia, desde donde se espera una decisión al respecto.

Ante este caso hablamos con Sandra Castañeda, del observatorio departamental de mujeres quien rechazó la condena, pues sostiene que es mínima frente a lo sucedido y como ocurrió.

“Aquí no hay nada de extraordinario, después de un proceso tan caótico en el que se victimizó tanto a la familia, porque mucha de la información se filtrara. Todos los ciudadanos fuimos testigos de los chismes que se generaron. Hasta el momento no estamos conociendo ninguna reparación, porque la sentencia es lo mínimo, no estamos viendo medidas de reparación, ni procesos de acompañamiento, esto tenía que haber generado un precedente”, destacó Sandra Castañeda del observatorio departamental de mujeres.

Sandra Castañeda del observatorio de mujeres dijo que, ante este caso, es claro que las autoridades departamentales están en mora de actuar realmente con las leyes o normas que buscan prevenir hechos violentos en contra de las mujeres, quienes se sienten desamparas.