Liberados madre e hijo que fueron secuestrados por un familiar

Los hechos se presentaron en una finca ubicada entre los municipios de La Celia y Santuario, en donde la madre de 19 años y su hijo de tan sólo 2, fueron secuestrados bajo engaños por su propio hermano.

El hombre le exigía al esposo de la víctima la suma de 25 millones de pesos a cambio de liberarlos. Sin embargo, la presión de las autoridades permitió que la mujer fuera dejada en libertad y días después el pequeño, quien regresó a su vivienda en buenas condiciones de salud.

El comandante de la Policía de Risaralda, coronel Dairo Puentes indicó, "Se inició una búsqueda por esta desaparición, se hizo un operativo para liberarlos, primero fue la mujer de 19 años y posteriormente logramos recuperar al pequeño de 2 años. Un grupo especial inició la investigación y se determinó que fue su propio hermano el que los tenía secuestrados", agregó el oficial.

Por último, aseguró que el secuestrador no ha sido capturado debido a que el delito no fue en flagrancia, no obstante, indicó que en las próximas horas la orden se hará efectiva tras las pruebas que lo vinculan como presunto autor del delito.