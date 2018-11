Niña de 4 años fallece en Cúcuta por supuesto paseo de la muerte

Un nuevo caso de presunto paseo de la muerte se presentó en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta, perdiendo la vida una menor de tan solo 4 años al tener complicaciones de salud en los trayectos y generarse un paro cardiorrespiratorio que finalmente cegó su vida.

Según los familiares de esta niña la falta de contratos y las deudas que mantiene un EPS con las entidades de salud en Cúcuta, fue el detonante para que no recibiera la atención oportuna y se diera la descompensación en el cuerpo de la menor.

Pilar Ibero quien es la abuela de esta niña, le narro a Caracol Radio que la menor ingresó al sistema de salud por dengue hemorrágico y que la falta de una unidad de cuidados intensivos para tratar el estado en que se encontraba la niña complicó la patología que sufría.

“Ella la ingresamos a la Clínica Santa Ana y le prestaron los servicios, pero allí no tenían una Unidad de Cuidados Intensivos disponible al ser alquilada, entonces sugirieron llevarla para el Hospital Erasmo Meoz. La estuvieron tratando pero desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche la niña fue empeorando, de ahí se la llevaron en ambulancia con un médico de la Santa Ana y dos enfermeras hasta el hospital pero no nos dejaron ingresar, nos salió una doctora y dijo que no había UCI para la EPS Ecopsos y no tenían cama, otro médico dijo que no estaba grave pero la niña ya iba con el 75% de la pleura regada en sus pulmones y se incrementaba el riesgo de muerte por paro respiratorio, hablamos con los de admisión y reiteraron que Ecopsos no autorizaba” dijo la familiar.

Ibero afirmó que en el trayecto solo se había aprovisionado el oxígeno para el trayecto y que esto tampoco permitió que la menor pudiera ingresar al hospital, indicando que “les lloré a los médicos y devolvieron la ambulancia, en la clínica a las 4 de la mañana tiene el primer paro y los médicos lograron reanimarla después de 20 minutos, allí volvió otro de los médicos a pedir la ambulancia y la llevaron de nuevo pero después que si permitieron el ingreso un médico salió y nos dijo que la niña estaba grave y no respondían por la salud de ella al no haber cama en la UCI, la niña falleció a las 6 de la mañana”.

La familia de la menor de 4 años anunció que entablará procesos legales por lo que han llamado un paseo de la muerte, y no garantizar el servicio para esta niña.

Caracol Radio trato de comunicarse con la EPS Ecopsos pero no fue posible establecer comunicación. El hospital Universitario Erasmo Meoz afirmó que en las próximas horas se referirá a este caso.