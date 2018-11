Candidatos a rector del Colmayor de Bolívar presentaron sus propuestas

En un foro realizado este lunes, 26 de noviembre, María del Pilar Herrera Peña, Jairo Argemiro Mendoza Álvarez y Blas Otero Revollo, candidatos a la rectoría del Colegio Mayor de Bolívar, expusieron ante la comunidad académica el plan que implementarán si llegan a quedarse con este importante cargo en la institución.

Antes de la intervención de cada uno de ellos, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer sus hojas de vida, las cuales fueron leídas por la coordinadora de Comunicaciones, Mariel Torres Castellar, quien estuvo a cargo de la presentación.

20 minutos tuvo cada candidato para explicar su propuesta y 2 minutos para responder las preguntas hechas por el público. La directora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, Roxanna Segovia de Cabrales, fue la moderadora del evento que se realizó en el salón de actos Marcela Jiménez.

Más de 15 preguntas fueron formuladas a los candidatos. El cambio de carácter, la continuidad del personal de planta, la construcción de la nueva sede, concurso docente, adscripción del Mayor de Bolívar a la estructura del Distrito y la postura frente al sindicato y movimiento estudiantil, fueron algunas de las inquietudes planteadas.

El foro, que fue transmitido por Facebook Live, arrancó a las 9 a. m. y culminó hacia las 11:30 a. m. En este, estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo, la rectora Carmen Alvarado Utria, docentes, administrativos y estudiantes.

Los tres candidatos dieron sus argumentos de por qué deben ser elegidos como rector del Colegio Mayor de Bolívar.

"En mi propuesta lo explicito claramente. Soy apta para el cargo porque conozco y soy parte de la historia de esta institución. Reconozco en las personas su valor y compromiso con esta alma mater. Podemos tener un equipo fortalecido que nos haga crecer y llevar la institución hacia donde tiene que ir", precisó María del Pilar Herrera Peña.

"Todos saben mi modo de trabajar y conozco de la institución. Quiero continuar con mi trabajo y por eso mis ejes son estratégicos y están compuestos por una parte el plan de desarrollo actual y estrategias propias", sostuvo Blas Emiro Otero Revollo.

"Cumplo los requisitos y estoy apto por mi experiencia en el sector académico, por los logros que he obtenido en este ambito, porque he liderado varios procesos desde la decanatura y dirección de programas. Además de eso, cuento con una formación que me permite visualizar la educación superior en un marco amplio, y dentro de este puedo encausar los destinos del Colegio Mayor para su mejor desarrollo, para que se empiecen a dar pasos de gigante", afirmó Jairo Argemiro Mendoza Álvarez.

*Jairo Argemiro Mendoza Álvarez: Ingeniero industrial, especialista en Gerencia de Marketing y magíster en Administración con Especialidad en Calidad, Ambiente y Seguridad.

*Blas Otero Revollo: Economista, especialista en Finanzas y candidato a maestría en Administración.

*María del Pilar Herrera Peña: Psicóloga, especialista en Gerencia del Recurso Humano y magíster en Educación.Es la actual vicerrectora académica de la institución.

La prueba final de los candidatos a ocupar la dirección del Colegio Mayor de Bolívar será el próximo viernes, 30 de noviembre, cuando presenten sus propuestas ante el Consejo Directivo y sean entrevistados por sus miembros.

Este día, los consejeros deliberarán y designarán al nuevo rector o rectora, con al menos cinco votos favorables.

La persona elegida tomará posesión del cargo el próximo 19 de diciembre ante el mismo Consejo Directivo.