La cultura como herramienta de paz en las Tardes del TAM

Con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC, el Consejo de Cooperación Sur Sur por el Desarrollo Sostenible - SSCC, presentó en el Teatro Adolfo Mejía, joya arquitectónica y templo de las artes, el Gran Encuentro Internacional de Arte como Herramienta para la Paz e Integración Afrocaribeña.

En el marco de la agenda cultural del teatro, Tardes del TAM, este evento contó con la participación de Ela Gandhi, quien custodia el legado atemporal de Mahatma Gandhi; Hedva-Ser, diplomática cultural de la UNESCO; Cecile Álvarez, artista para la paz de la UNESCO; Leumel Berry, presidente de la Asociación Nacional para Estudios Afro Americanos; Viktor Sebek, presidente de SSCC, entre otros invitados especiales.

Para Ela Gandhi, «Colombia como país que vive un proceso de paz tiene un potencial enorme para intercambiar experiencias con países del sur y afroamericanos; a través del arte se construye memoria y se reconstruye el tejido social».

Hedva-Ser, diplomática cultural de la UNESCO, señala que «este encuentro demuestra una vez más que la cultura es el mejor pasaporte porque no hay puerta que la cultura no abra; no hay pueblo que no se enriquezca gracias a sus valores culturales. Estar en el Teatro Adolfo Mejía, nos hace apreciar el arte hecho del sentir colombiano, de sus colores y de su esencia Caribe».