Lista Selección Colombia para Juegos Panamericanos de Surf Perú 2018

La Federación Colombiana de Surf (Fecolsurf), a través de su presidente Andrés Porras Villamil, dio a conocer el listado oficial de convocados que representarán al país en los Juegos Panamericanos de Surf, que se llevarán a cabo en la playa Punta Rocas (Perú), del próximo 2 al 9 de diciembre de este 2018.

De acuerdo con Porras Villamil, este certamen, que hace parte del ciclo Olímpico, otorgará los cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2019, de donde saldrán los representantes a los Juegos de Tokio 2020.

Para la escogencia de los deportistas convocados de la Selección Colombia de Surf que representarán al país en Punta Rocas 2018 se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el resultado de las puntuaciones obtenidas en las válidas previamente realizadas en San Bernardo del Viento (Córdoba), Cartagena (Bolívar), Santa Marta (Magdalena), y Barranquilla (Atlántico).

En tal sentido, de acuerdo con las modalidades y ligas a las que representan los convocados, el listado de la Selección Colombia de Surf quedó conformado de la siguiente manera:

La lista la encabeza la campeona mundial Isabella Gómez, de la Liga de Bolívar, quien teniendo la oportunidad de representar a EE.UU., decidió hacerlo por Colombia en las modalidades de short board, sup surf y sup race.

El selecto grupo lo completa Margarita Conde, de la Liga de Bolívar, en short board y long board; Sofía Loewy, de la Liga del Atlántico, en short board y sup surf; Giorgio Gómez, de la Liga de Bolívar, en short board, sup surf y sup race; Neo Escaler Gallego, de la Liga de Bogotá, en short board; Daniel Olmos, de la Liga del Atlántico, en short board; Simón Salazar Giraldo, de la Liga del Atlántico, en short y long board; Ánderson Tascón Prado, de la Liga de Bolívar, en short board; Jefferson Tascón Prado, de la Liga de Bolívar, en short board y sup surf; Jawer Hurtado, de la Liga de Bolívar, en short board; Santigo Mosquera, de la Liga del Chocó, en short board; David Ibem, de la Liga del Atlántico, en sup surf y sup race; Francisco Domínguez, de la Liga de Bolívar, en long board y sup surf; Julián Suárez, de la Liga de Bolívar, en long board; Camilo Mármol, de la Liga de Bolívar, en sup race; Robert Córdoba, de la Liga de Bolívar, en sup race; Felipe Marthe, de la Liga del Atlántico, en sup race; Nilson Asprilla, de la Liga de Bogotá, en sup race; Danilsa De Oro, de la Liga de Bolívar, en sup race; María Rosario Guerrero, en sup race; y Stefani Gailer, en sup race.