El HUV inauguró el consultorio rosa para mujeres víctimas de violencia

La tramitología y revictimización son los factores principales que se buscan evitar por medio de la aprobación de una ordenanza, la cual busca frenar la violencia de género que en el Valle del Cauca tiene cifras alarmantes, ubicándose entre los tres primeros lugares del país.

La diputada ponente, Mariluz Zuluaga, aseguró que las mujeres víctimas de violencia, una vez se acerquen a las instituciones de salud se les debe prestar una atención prioritaria donde se pondrá en conocimiento a la Policía, Fiscalía y Medicina Legal.

"Se busca que las mujeres tengan más confianza en las instituciones del estado. Hoy en día la mujer no denuncia porque ve que no hay reacción inmediata, no hay una respuesta, no hay una solución en su caso".

Así mismo, indicó, "queremos que más mujeres estén seguras de que las instituciones hoy están trabajando para disminuir esas cifras de violencia".

Una de las mujeres violentadas, aseguró, "espero que se nos tenga en cuenta porque las mujeres hemos sido muy vulneradas por historia, en nuestros derechos e integridad y en este momento se le está dando una respuesta con atención rápida y oportuna".

Hasta el momento han sido reportados según la Secretaria de Equidad de Género 32 casos de feminicidios en el Valle del Cauca en lo que va corrido de este 2018.