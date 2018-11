En recuperación venezolano que llegó a Bogotá en silla de ruedas

Eudis Nolberto Duque, es un ciudadano venezolano de 26 años, que se vino desde su país en silla de ruedas, por lo que llegó muy grave y en el Hospital San Blas, en el suroriente de la ciudad, en la localidad de San Cristóbal, le salvaron la vida.

En dialogo con 6am Hoy por Hoy Eudis Duque contó la travesía desde su país de origen hasta la capital colombiana. “Me vine desde Cúcuta, dure 6 días de camino, pidiendo cola a tractomulas, donde caía la noche ahí me quedaba, mis compañeros me ayudaban a empujar la silla”.

También, dijo que su familia sabe que estuvo muy grave de salud, pero por la situación económica no pueden venir a visitarlo. En Venezuela jugaba baloncesto en la silla de ruedas y está a la expectativa de continuar jugando en Colombia.

Ángel Bernal, Coordinador de Urgencias del Hospital San Blas comento en Caracol Radio, que Eudis lleva dos meses en el hospital y todavía no se le puede dar de alta.

“Ingresó en malas condiciones generales, con infecciones, en el hospital se estabilizo, se le trato con antibióticos y se le hizo una transfusión de dos unidades de glóbulos rojos”, Señaló.

En diciembre se le hará una cirugía plástica seguida de más procedimientos quirúrgicos, y se espera que en enero se pueda dar alta médica.

A la capital han llegado 250.000 ciudadanos y la secretaria de salud ha invertido cerca de 23. 000.000 para atención médica.