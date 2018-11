Gobierno no tolerará acciones violentas en protestas de estudiantes

El Gobierno Nacional lamentó los hechos ocurridos en Popayán la semana pasada y dijo que no se puede admitir que en medio de las protestas estudiantiles se ejecuten acciones violentas y vandálicas.

El Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien llegó a esta capital en compañía del director general de la policía, general Jorge Hernando Nieto, afirmó que no se tolerará ningún tipo de acción violenta o desmanes, a propósito de los enfrentamientos del viernes entre estudiantes de la Universidad del Cauca y la fuerza Pública.“El Gobierno Nacional respeta la protesta siempre y cuando sea pacífica. La protesta pacífica siempre será respetada, pero no podemos aceptar actos vandálicos. Esto no lo podemos permitir”, expresó Botero.

“La Policía Nacional aumentará las actividades de inteligencia y policía judicial para individualizar a los delincuentes que están participando en actividades vandálicas en el marco de la protesta violenta”, informó el ministro.

El Ministro de la Defensa se reunió con las autoridades locales en Popayán y anunció medidas para prevenir más hechos de violencia en esta ciudad. El funcionario con el director de la policía hicieron un recorrido por el centro histórico de Popayán durante el cual pudo comprobar la gravedad de los daños causados a viviendas, edificaciones comerciales e incluso religiosas, durante la protesta violenta de la semana anterior.

Concluyó después de que lo que estaba viendo en la ciudad, que no se puede permitir estos hechos a manos de delincuentes, refiriéndose a quienes incurrieron en conductas sancionadas en el código penal, que esto siga pasando.

Finalmente pidió la participación activa de Personería, la Gobernación, la comunidad educativa en general y demás autoridades de convivencia ciudadana de la Alcaldía, que propicien escenarios de diálogo preventivo y acercamientos con organizadores de protestas estudiantiles en Popayán.