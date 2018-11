Investigan ataque a joven estudiante en retén militar en Ocaña

En extrañas circunstancias una estudiante de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander en el municipio de Ocaña resultó herida en un retén militar instalado por unidades del Batallón Santander, cerca al aeropuerto de esa población.

La joven quien se desplazaba con su novio Brandon Plata Ordoñez en una motocicleta, resultó con cuatro impactos de arma de fuego que hoy la tienen en delicado estado de salud.

El joven Brandon dijo a Caracol Radio que “el supuesto reten no cumplía los parámetros, no había señalización, tampoco se hizo una orden de pare, había una camioneta y ellos salieron detrás de la camioneta e inmediatamente dispararon”.

Y siguió “Juliana, la mona me dice que está herida y yo corro a llevarla al hospital, ellos no nos auxiliaron, se tiraron por una zona boscosa después de dispararnos ellos tiraron fue a matarnos, no entendemos porque si nosotros somos gente de la región”.

Indignados los miembros de la familia de Juliana advirtieron que acudirán a la justicia para que investigue lo ocurrido y establezca quienes son los responsables de este hecho.

Mientras tanto el Ejército Nacional a través de la Brigada XXX alista un comunicado de prensa para explicar lo ocurrido.