Almacenes de cadena mayores deudores a proveedores de Cúcuta

Los integrantes del gremio del calzado y la marroquinería en Norte de Santander mantienen la preocupación por las deudas que tienen varios almacenes de cadena y que hasta el momento no se ha hecho ningún acuerdo de pago para saldar estos montos.

Estas deudas son de producciones que se han hecho durante el segundo semestre del 2018 y han sido distribuidas por estos almacenes de grandes superficies, sin embargo según los empresarios se han tenido retrasos para poder pagar estas acreencias.

José Guillermo Rangel González presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas ACICAM en la regional de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que la mayor preocupación se da por las deudas que tienen estos empresarios con la banca privada y que no dan espera.

“Tenemos una preocupación muy latente y es la recuperación de cartera que tienen los empresarios, los almacenes de cadena y las tiendas por departamento nos están incumpliendo en los pagos, como es sabido las empresas de Norte de Santander no tienen un musculo financiero suficientemente grande para mantenerse en el tiempo y se requiere que el gobierno nacional haga ese apoyo, más que nuevas líneas de crédito lo que necesitamos es que el gobierno obligue a los comercializadores para que nos paguen a tiempo, yo pienso que esto pasa con todo el sector productivo del departamento y en el caso de industriales del gremio de Acicam mas de 30 personas no han puesto esta queja, nos han afirmado que en el semestre les fue muy bien en ventas pero que el problema ha sido la recuperación de cartera y cualquier empresa que no tenga un buen musculo financiera pues la revienta” dijo el empresario.

Rangel González indicó que se hará el llamado directamente a los directivos del gremio en la capital del país, para que gestionen una respuesta y el pronto pago de estos almacenes.