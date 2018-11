Alcaldía de Cúcuta detecta irregularidad en censo de vendedores informales

Avanza la caracterización y conteo que realiza la alcaldía de Cúcuta con los vendedores ambulantes que están en el centro de la ciudad, buscando conocer las personas que en realidad están ocupando el espacio público y trabajan de esta forma informal para poder llevar el sustento a sus familias.

Sin embargo en tan solo días que lleva este proceso la administración municipal ya ha detectado irregularidades en algunos de los listados que han entregado los líderes de los ambulantes, generando un mayor control por parte de la alcaldía para evitar que ingresen personas que en realidad no están en esta labor.

Sandra Yaneth Roa Velazco sub secretaria de gobierno de la alcaldía de Cúcuta, le dijo aCaracol Radio que desconoce el motivo por el cual se estaría presentando este fenómeno y queahora se tendrá un operativo más estricto para evitar estos infiltrados.

“Continuamos con esta caracterización y hemos abarcado lo que es la calle 10 entre avenida 6 y 7, hemos llegado en sus dos costado y le vamos a dar continuidad toda esta semana, no solo será en las calles principales si no cuadra a cuadra, esta tarea la estoy haciendo yo misma para tener la certeza porque nos permite verificar la realidad de Cúcuta, los presidentes de los sindicatos nos han hecho llegar a nosotros unos listados que no son reales, entonces nosotros debemos corroborar cuales son y quienes son” dijo la funcionaria.

Roa Velazco indicó que espera culminar este proceso en las próximas semanas y buscar una solución conjunta con los ambulantes para tratar de disminuir la invasión del espacio público y permitirles a estas personas una mejor calidad de vida.

De igual forma manifestó que muchos de los vendedores ambulantes son extranjeros que llegaron a la ciudad huyendo desde Venezuela.