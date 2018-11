Norte de Santander entrará en alerta amarilla por temporada decembrina

Ante la llegada de la temporada de final de año se tomará la determinación por parte de los organismos de salud en Norte de Santander de expedir la alerta amarilla, con la cual se genera una prevención especial ante cualquier emergencia que pudiese presentarse durante el mes de diciembre y enero del próximo año.

La red hospitalaria y de clínicas en el departamento dispondrán de la mayoría de su personal disponible al aumentar el número de accidentes, especialmente las personas que sufren quemaduras por la manipulación de la pólvora y otros elementos que son característicos en esta época.

Juan Alberto Bitar Mejía director del Instituto Departamental de Salud, le dijo a Caracol Radioque es una medida que se toma para poder reaccionar de una mejor forma durante esta temporada y que se tengan los equipos y personal necesarios.

“Nosotros vamos a sacar la alerta amarilla donde vamos a poner en conocimiento a toda la red pública y privada de las medidas, como se dice militarmente vamos a estar en acuartelamiento de primer grado en estas fiestas decembrinas, obviamente pidiendo a las familias ser cuidadosos en el uso del trago y no permitir que los hijos quemen pólvora para evitar tener unas secuelas profundas en los niños para toda la vida. Adicionalmente con el consumo de alcohol tener mucha precaución y no manejar por que se tienen las sanciones por parte de las autoridades y esperamos no atender siniestros graves por este motivo” dijo el funcionario.

Bitar Mejía afirmó que se espera continuar con los bajos índices de personas lesionadas por pólvora al estar entrando varios municipios en una prohibición total de estos elementos, sin embargo se tendrá la alerta para poder atender cualquier emergencia que se pueda presentar.