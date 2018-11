6.533 colombianos disfrutaron de la Entrada Gratis a las Fortificaciones

El Castillo de San Felipe de Barajas y los fuertes en el corregimiento insular de Bocachica vivieron otra jornada de Entrada Gratis a las Fortificaciones para los colombianos el domingo 25 de noviembre de 2018, organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) y el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

El director general encargado de la ETCAR, Álvaro Gómez Poveda, le dio la bienvenida a los primeros visitantes del Castillo de San Felipe, obsequiándoles una flor a las mujeres como recordatorio de sus derechos en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, iniciativa liderada globalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para poner fin a una de las violaciones contra los derechos humanos más extendidas y persistentes de la actualidad.

“En nombre del Alcalde mayor de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, y de la gestora social del distrito, Eliana Bustillo, quisimos recordarles a las mujeres que visitaron el Castillo de San Felipe que no están solas, que la violencia contra las niñas y mujeres es una dolorosa realidad que no debe ser ignorada o justificada. Las invitamos a empoderarse y decir NO, y a toda la sociedad a escuchar y rechazar cualquier forma de violencia”, comentó el Director General de la ETCAR.

La programación continuó con una agenda cultural dedicada a la Navidad en el Castillo de San Felipe y a la música en el Fuerte de San Fernando en Bocachica.

Agenda cultural

Durante esta jornada de Entrada Gratis, el Castillo de San Felipe de Barajas recibió 6.337 visitantes, quienes participaron de un taller de elaboración de adornos navideños con materiales reciclados; para los más pequeños se organizó un taller de dibujo libre, y en la tarde disfrutaron de la presentación de la obra de títeres ‘Nueva novena de Navidad’.

La programación cerró con la presentación del ‘Tío Arnold’ y su agrupación quienes ofrecieron un repertorio de música decembrina dándole la bienvenida a la Navidad.

En el corregimiento insular de Bocachica se recibieron 194 visitantes y la programación cultural se ofreció en el Fuerte de San Fernando en donde las niñas y jóvenes de la Fundación Afrocaribe Luna Alegre de Karex ofrecieron presentaciones de danza tradicional y urbana.

También se realizaron talleres de música percutiva y técnica vocal, y se presentaron los artistas ‘Kim Bantú’, Yoider Castro y el duo ‘Jey y Junior Afro Dance’.

La próxima jornada de Entrada Gratis será el 15 de diciembre de 2018 en los fuertes de San Fernando, de San José y en la Batería del Ángel San Rafael en Bocachica.

En total, en lo corrido del año, el programa de Entrada Gratis a las Fortificaciones ha recibido 64.676 colombianos, consolidándose como uno de los planes preferidos por las familias cartageneras.