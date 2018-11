La CRQ embargó a la empresa Multipropósito de Calarcá

Así lo confirmó el director de la autoridad ambiental en esta zona del país José Manuel Cortés, quien explicó que desde el año 2012, dicha empresa que opera en La Villa del Cacique no ha hecho los pagos correspondientes por la utilización del recurso hídrico como receptor de vertimientos o cargas contaminantes descargadas… algo que los mismos usuarios pagan en sus recibos y que pese a los cobros persuasivos de la CRQ, la empresa embargada no hizo efectivos, por lo que hubo que acudir al embargo… lo particular del caso, es que al notificar de esta situación a los bancos, su respuesta es que en algunas cuentas no hay dineros y en las que si hay, aparecen otros embargos, por otros conceptos que enfrenta Multipropósito.

“La deuda que tiene la empresa Multipropósito es por el concepto de tasa retributiva, cobro que se da a partir de que, la corporación tienen una red de vertimientos, donde monitorea la calidad del recurso hídrico en el Quindío y a partir de eso se determinan unas cargas contaminantes, lo cual se convierte en plata para facturarle a la empresa prestadora del servicio, esta deuda viene desde el 2013. Nosotros como corporación iniciamos los procesos persuasivos y ya los coactivos”, dijo el director de la CRQ José Manuel Cortés.

Ante esta situación y como siempre lo hace Caracol Radio, nos comunicamos con el equipo de prensa de Multipropósito para buscar una respuesta de alguno de sus directivos y como se pueden dar cuenta, no fue posible.