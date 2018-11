Molestias en Armenia por la cancelación del concierto de Mago de Oz

El concierto de este grupo que inicialmente estaba pactado para que se realizara el 16 de noviembre había sido postergado para ayer domingo 25 de noviembre por parte de los organizadores, pues al parecer no se contaba con el cumplimiento de los requisitos legales para la realización del evento, sin embargo y de acuerdo con Leidy Ramírez, una de las personas que compró la boleta, a ella le llamó la atención que en los sitios oficiales de la banda no aparecía publicada la fecha de ayer, lo cual se configuró con la no realización del concierto y una respuesta través de un comunicado por parte de la firma String Howling Pro, supuestos organizadores, que gran parte del dinero se devolverá este jueves.

“Ya cuando mandaron el comunicado diciendo que el concierto había sido cancelado fue muy tarde, además nos dicen que nos van a devolver un porcentaje alto, algo que nos parece injusto, pues, así como nosotros compramos la totalidad, no tenemos la culpa de la mala organización”, dijo Leidy Ramírez.

En el comunicado emitido supuestamente por la firma String Howling Pro, textualmente dice en un aparte: ”Las devoluciones se realizarán a partir del próximo jueves. POR FAVOR NO INSISTIR O LLAMADAS ANTES. El día de inicio de las devoluciones es el jueves, en los puntos de venta o con los promotores”.