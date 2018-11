El alcalde me borró de un plumazo y dijo que no podía venir: Matador

Aunque por estos días se adelanta el Festival internacional de Caricatura en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia, uno de los caricaturistas más reconocidos de Colombia Julio César González, conocido como “Matador”, aseguró que fue vetado en tierras uribistas por el alcalde de esta población Andrés Julián Rendón Cardona.

Aseguró que su visita incomodó a las autoridades civiles de esta población donde reside el senador Álvaro Uribe Vélez.

“Fernando Pica me invito hace algunos meses y ya tenían pasajes comprados y el alcalde me borró de un plumazo y me dijo que no podía venir. Entonces es una especie de censura territorial por ser un territorio vetado para Matador el hecho de que sea la cuna del Uribismo, contado por los organizadores y por los mismos políticos” dijo el caricaturista a Acuario Televisión.

Insistió que aunque fue recibido muy bien por los estudiantes que participan del evento y de la gente del común, no se siente cómodo visitando esta población de Antioquia,

“Una visión es que Álvaro Uribe Vélez domina mucha parte del territorio Colombiano con lo bueno y malo que tenga, eso se puede notar con el recibimiento del alcalde de Rionegro, porque él es Uribista, soy una persona incomoda en estos momentos en Rionegro, pero hace parte del oficio”, recalcó Matador, que agregó que su ponencia era sobre “El poder para qué”, una actividad con la que pretendía abordar el asunto de la libertad de prensa en Colombia.

Respuesta Alcaldía de Rionegro

En diálogo con Caracol Radio, Diego Alberto Mora Ariza, jefe de comunicaciones y ordenador del gasto del evento de Caritura, rechazó rotundamente las afirmaciones del caricaturista Matador, sobre que haya sido vetado por la Alcaldía de Rionegro, encabeza del alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, pos sus posturas políticas en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.

Explicó que las razones de la no presencia oficial al evento internacional, obedeció a que se les dio prioridad a los invitados internacionales y los nacionales se les agotaron los recursos.

“No existe ningún tipo de veto o falta de respeto a la oposición, hemos comprobado que la oposición tiene todas las garantías en Rionegro y si es un personaje del orden nacional mucho más, por lo que no existe veto y menos el alcalde que no tiene tiempo de meterse en la minucia de quienes son los invitados al Festival”, dijo el funcionario.

Manifestó que Matador hacía parte de los invitados del director del evento, Fernando Pica, que es apoyado 100 por ciento por la Alcaldía, llego un momento que el presupuesto se agotó y unas solicitudes quedaron sin llevarse a cabo, como otras solicitudes que también por temas de recursos y falta de presupuesto no se ejecutaron.

“Yo quiero dejar algo en claro, la solicitud llego a nombre de Julio César González y en lo personal no tenía ni idea que ese era el nombre real del señor conocido como Matador”, puntualizó.

Por último, insistió en que no pudo haber sido los organizadores que informaran al caricaturista sobre la supuesta vetada de la Alcaldía, porque es la administración municipal la organizadora del evento.