Sin sueldo hace tres meses están los trabajadores del HUS

Es un problema de nunca acabar la falta de pago de los salarios a los empleados del Hospital Universitario de Santander que ya completaron tres meses sin recibir sueldos.

Son cerca de 900 trabajadores entre especialistas, enfermeros y auxiliares, los que no han recibido remuneración y aseguraron están trabajando con las uñas.

Uno de ellos Armando Díaz señaló que les ha tocado doblarse para trabajar por los problemas de hacinamiento que viene presentando el centro médico.

"Ya no tenemos para el bus, para comer, tenemos deudas y el Hospital no entiende eso, siempre es lo mismo que no hay plata y nosotros no podemos decir en el arriendo a la gente que le debemos", dijo Díaz.

Le puede interesar: Sena embargó al Hospital Universitario de Santander

Este centro médico, el mas importante del oriente colombiano, esta colapsado por la avalancha de usuarios que han venido llegando en los últimos días.