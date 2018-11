Cafés especiales podrían ser gravados con el IVA

Justamente el director ejecutivo de La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada Reveiz dijo que retirar el articulado que contemplaba imponer el IVA al 80% de los productos de la canasta familiar, fue algo sumamente positivo para todos los ciudadanos, pues al no incrementarse los precios, no se disminuye el consumo, sin embargo se espera que, a los cafés transformados o especiales, no vayan a ser gravados, pues se impacta un mercado que se ha venido dinamizando en esta zona del país.

“Me parece que es algo sumamente positivo y benéfico para el país que hayan retirado la propuesta de gravar los productos de la canasta familiar, esto de alguna manera va a evitar que se disminuya el consumo, lo que si preocupa es lo que pueda pasar con los cafés especiales que acá han estado tomando tanta fuerza y se podría afectar la economía de quienes le vienen apostando a esta opción de negocio”, dijo Estrada Reveiz.

Así mismo dijo el líder gremial que preocupa que puede pasar con la compra y venta de vivienda usada, se espera que sea lo mejor, pensando en los ciudadanos.