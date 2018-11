Grabaciones, la prueba reina en la captura del alcalde de Envigado

La Fiscalía General entregó detalles sobre él porqué fueron capturados, el alcalde Raúl Cardona González, José Conrado Restrepo, Contralor municipal, Girlesa Mesa Medina, Secretaria de Hacienda, Diego Fernando Echavarría, Secretario de educación, el exconcejal Johnson Galeano y dos particulares más.

Según el ente investigador, la captura de estas personas se logró gracias a miles de horas de grabación que se logró recopilar a lo largo de la investigación. Según el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, uno de los presuntos delitos tiene que ver con la compra de un lote en la vereda Pantanillo, el cual iba a ser declarado como reserva natural. En el negocio habrían participado el Contralor, Restrepo, la secretaria Mesa y dos particulares.

“Un particular adquirió ese lote por 50 millones de pesos y unas semanas después, fue comprado por la alcaldía de envigado por la suma de mil 300 millones de pesos”, explicó el Fiscal Martínez.

En una de las interceptaciones telefónica revelada por la Fiscalía, se escucha como presuntamente celebran la jefe de la secretaría de Hacienda y una comisionista.

Comisionista: Hola

Secretaria de Hacienda: estoy en un grupo primario, en reunión y usted márqueme y márqueme, ¿qué pasó ya?

C: Es que me llama Camilo y me dice, te amo, tengo 398 millones en mi cuenta.

S: ¿Entonces quedó listo?

C: Listo.

En otro hecho, la Fiscalía también evidenció que presuntamente existe una red de personas que contrata funcionarios públicos y les cobra entre cien y cuatrocientos mil pesos de comisión.

“El alcalde de Envigado tendría conocimiento de que un exconcejal exigía esas cuotas mensuales de los sueldos de los trabajadores de Envigado, se estableció además, que lo mismo ocurrió con algunos contratos celebrados entre la alcaldía y algunos particulares”, recalcó Néstor Humberto Martínez.

Finalmente, la Fiscalía se refiere a la entrega de un contrato por 309 millones de pesos a una empresa de la ciudad de Pereira para el mantenimiento de 400 tabletas, cuyo valor de los equipos es de 150 millones. En este delito, presuntamente estaría involucrado el contralor municipal.

Los delitos que se les imputaran a los detenidos son peculado por apropiación, celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, falsedad en material o documento privado.