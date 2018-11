Avanza Cumbre del Cauca en el Macizo

Sin embargo la mayor “fábrica de agua” del país, está viviendo una crisis por la minería legal e ilegal y los cultivos ilícitos que se han convertido en un cáncer que está contribuyendo a la destrucción del Macizo, según pudieron evidenciar las primeras delegaciones a la “cumbre del Cauca en el Macizo”.

El gobernador Oscar Campo Hurtado, que lidera el evento sostuvo precisamente que: “El Macizo no se oferta, no está en venta y desde la Gobernación nos unimos al clamor de que los títulos mineros no podrán dar una puñalada al principal reservorio de agua que tiene el Cauca".

Frente a la presencia del Estado que ha sido precaria, ha surgido la urgente necesidad de fortalecer la Dirección Territorial del Macizo Colombiano, con un equipo multidisciplinario, logística y recursos para que dé respuesta a la problemática ambiental, formule proyectos con la comunidad y ejerza el principio de autoridad en alianza estratégica con los municipios.

El gobernador del Cauca reiteró su compromiso y trabajo en la defensa del Macizo Colombiano, "La comunidad del Macizo lo ha dicho claramente nos preocupa y nos levantamos en defensa del territorio”.

Allí los sectores productivos han hecho presencia junto a las organizaciones sociales; siendo el diálogo, la concertación y la socialización de avances en gestión, los elementos de trabajo para aportar a la construcción del Plan Nacional, así como para dialogar con el Gobierno Nacional", se indicó.