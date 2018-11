Entrenadores de Fedelian protestarán por falta de pago

Los 157 entrenadores de la liga antioqueña, contratados por la Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia, Fedelian, aseguran que llevan dos meses sin recibir el pago de su nómina, por lo que decidieron protestar contra los responsables.

Explicaron que han tratado de buscar una solución pero no ha sido posible, incluso, hace varios días hicieron un plantón en la unidad deportiva Atanasio Girardot, pero no ha surtido efecto y nadie les da respuesta al problema económico que ya les está generando la falta de pago, y no saben quién es el responsable, Indeportes o Fedelian.

“Indeportes dice que Fedelian ya tiene el dinero, que si se les adeuda algo, es muy poco, entonces que supuestamente Fedelian ya debe tener el musculo financiero para pagarnos lo que nos adeuda, pero se tiran la pelotica unos a otros”, recalcó Andrés Felipe Vélez, entrenador.

La marcha de protesta se convocó para el próximo viernes a las diez de la mañana, con salida del parque de banderas y con llegada a las oficinas administrativas de Fedelian, explicó en entrenador.