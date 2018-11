Concejo de Cartagena solicita mayor eficiencia en Protección de murallas

Ante funcionarios del orden nacional y diferentes autoridades locales, se cumplió en el Concejo Distrital de Cartagena un control político sobre el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), en lo concerniente a las murallas.

La herramienta que marca pautas sobre el uso y conservación en este bien de interés cultural, ha sido criticada por el cabildo, teniendo en cuenta que durante su periodo de diseño no fue socializada con el órgano coadministrador, e incluso, con la empresa privada quien a través de Angélica Salas, Gerente de Camacol, señaló que no fueron partícipes del ejercicio ni recibieron invitación alguna.

En ese sentido Alberto Escovar, Director de patrimonio del Ministerio de Cultura, sostuvo durante su intervención en la plenaria que el PEMP de Murallas no modifica el Plan de Ordenamiento Territorial de 2001 vigente en esta capital, porque se manejaron los mismos conceptos técnicos y urbanísticos por parte de su cartera, quien estructuró la herramienta en compañía de un equipo interdisciplinario que integraron Alcaldía y Escuela Taller.

Para el Concejal citante de la sesión, César Pión González, existen muchas inquietudes con respecto al PEMP y POT. "No entendemos por qué el ministerio realiza dos planes, murallas y centro histórico, si la ciudad es una sola. Nuestras dudas se presentan porque este PEMP protege unas zonas y tiene desaciertos en otras. La ciudad debe manejar, recaudar e invertir, sus propios recursos generados por bienes de interés cultural y patrimonio. Solicitamos mayor comunicación del gobierno nacional porque el concejo es la junta directiva de Cartagena y debe participar en este tipo de discusiones", sostuvo el cabildante Pión González.

Visiblemente molesto se mostró el concejal por el partido Conservador, Óscar Marín Villalba, frente a las posturas del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, de adelantar el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de Cartagena (PEMP), sin consulta y previa socialización a cada uno de los actores civiles y sociales del Distrito, e invitó a la administración del alcalde Pedrito Pereira para que inicie las acciones jurídicas a que dé lugar, que permitan restablecer el derecho que tienen los cartageneros frente a los sitios emblemáticos, arquitectónicos y patrimoniales, como el centro histórico de Cartagena y cada una de las fortificaciones existentes en la ciudad y zona insular de Bocachica.

El cabildante aseguró que el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, a través de su asesor jurídico, Alfonso Cabrera, define las actuaciones ministeriales por leyes emitidas antes que entrara en vigencia la Ley de Distritos, para justificar que el patrimonio cultural está por encima de lo territorial, “hoy la ley de distritos es clara y establece que todos los temas culturales son responsabilidad única y exclusivamente de los Distritos”, enfatizó

“No podemos seguir permitiendo que el nivel central nos siga administrando nuestro patrimonio cultural; no podemos seguir permitiendo que el nivel central nos organice el corralito de piedra; no podemos seguir permitiendo que nos restrinjan la infraestructura en ciertos sectores de la ciudad; no podemos permitir que se beneficien unos y otros no; lo que sí está claro es que como el PEMP no fue socializado con las autoridades carece de toda validez”, subrayó Marín.

El concejal aprovechó su intervención para decirle al gobierno nacional que Cartagena tiene una corporación que trabaja por el desarrollo de las comunidades, “el presidente de la República adelanta acciones de gobierno en la ciudad sin tener en cuenta la corporación, nosotros como coadministradores merecemos respeto, esta es una ciudad que queremos echar adelante, que nuestros hijos se eduquen y se desarrollen y que anden por las calles libremente”, puntualizó.

“A Cartagena la tienen como una casa para hacer eventos, para tenerla como un vividero, explotarla y sacar todas las utilidades en cada uno de los sectores productivos”, concluyó.