Carlos Mario Marín nuevamente salva su investidura de concejal

Recordemos que la demanda la habría presentado a título personal Liliana Patricia Muriel, abogada y representante de la Constructora CFC, manifestando que el concejal no habría asistido a las sesiones del concejo de Manizales.

Daniel Silva Orrego, Abogado y quien defendió al concejal Carlos Mario Marín indica que el fallo del Tribunal de Caldas sale a favor de su defendido.

“El Tribunal de Caldas contempla que en ningún momento se reunió un número mínimo de sesiones de inasistencias que se requieren, de esta manera el Concejal, Carlos Mario no es ausentista, además las inasistencias de las que hablaba la constructora estaban justificadas debido a una incapacidad médica y a una intervención quirúrgica que tuvo el concejal”.

El apoderado también indicó que no se tomarán medidas cautelares contra la constructora y que el concejal continuará con su labor de control político y que por ende CFC ya con esta medida podría cerrar un ciclo de acciones judiciales que tenía emprendido contra el concejal.

Por su parte el Concejal de Manizales Carlos Mario Marín indicó:

“Este es uno de los procesos judiciales más complejos que he tenido, ya que han intentado acabar con mi vida política por defender los intereses de la Reserva Forestal Rio Blanco. A la vez no tengo animadversiones contra las constructoras de la ciudad, por el contrario Manizales necesita viviendas seguras, baratas y sostenibles pero no en zonas que comprometan el escenario ambiental”.

El fallo del Tribunal de Caldas no menciona que no se pueda apelar, pero la constructora decidió no apelar en este proceso judicial.