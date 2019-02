Asobares buscara ampliar horario en temporada festiva

Desde hace varias semanas se viene organizando una petición que será presentada en las próximas horas a la alcaldía de Cúcuta, en donde los propietarios de bares y discotecas buscaran que sean modificados los horarios de cierre de estos establecimientos.

La propuesta inicialmente será para la temporada navideña y festiva que se avecina, sin embargo se espera que se pueda llegar a un consenso y se pueda replicar los ejemplos de otras ciudades en donde se tiene una mayor flexibilidad que permite generar más ingresos y empleo para estos empresarios.

Eduardo Quintero presidente de Asobares, le dijo a Caracol Radio que se espera lograr un dialogo con la secretaria de gobierno para que se pueda estabilizar este tema que ha sido fluctuante durante las últimas dos administraciones.

“Esperamos dialogar con el nuevo secretario de gobierno Jimmy Cárdenas para lograr la extensión por una hora más en las zonas turísticas, hay que aclarar que solo lo estamos pidiendo para las zonas turísticas y no para toda la ciudad. También venimos trabajando de la mano del concejo municipal y la alcaldía para dejar reglamentado el tema del sello seguro o certificación para los negocios que manejamos el tema de licores, porque hay que hacer la diferencia que para vender licores no se necesita simplemente la normatividad que permite la legalización de estos negocios si no que tiene que tener una condiciones operativas para trabajar y se logre consolidar con la reglamentación del POT y se eviten estos negocios en zonas residenciales” dijo el empresario.

Indicó que de acuerdo al congreso internacional del gremio Bogotá implementó que los negocios que estén legalmente certificado o con sello de certificación podrán trabajar una hora más en el horario extendido siempre y cuando tengan todos los requisitos.