"Mi mamá soñó que me iba a la Antártida y se hizo realidad"

Con una sonrisa que no cabía en su rostro se encontraba la Teniente de Corbeta Pamela Armesto, minutos antes de que el Buque ARC 20 de Julio levantara sus anclas del río Magdalena, frente al Gran Malecón de Barranquilla, para partir a la V Expedición Científica a la Antártida 'Almirante Campos'.

Su presencia allí era un ejemplo de que los sueños sí pueden convertirse en realidad y cuando son compartidos por el amor de una familia, con mucha más razón se pueden lograr.

La madre de la recién graduada oficial, había soñado con que su hija, nacida en Río de Oro, Cesar, tuviera la oportunidad de ser parte de la expedición que representará a Colombia en más de 20 proyectos investigativos durante tres meses y hoy ese anhelo se pudo materializar.

"Mi mamá está super orgullosa, cuando le dije que me habían transferido aquí se puso más alegre que yo misma y me aconsejó que tomara muchas fotos y ya me encargaron 10 pinguinos", dijo entre risas.