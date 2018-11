Con drones no bastó y Luis Pérez usará helicópteros para fumigar la coca

En su lucha para erradicar los cultivos de coca en Antioquia, el gobernador Luis Pérez, anunció que utilizará helicópteros para esparcir el glifosato sobre las plantaciones ilícitas.

El mandatario de los antioqueños explicó que, aunque los drones sí fumigan, no tienen suficiente capacidad para las labores de aspersión y que además son demasiado lentos.

"La primera conclusión es qué los drones fumigan, no perjudican, no se salen del área pero no tienen la velocidad que se busca porque el dron hay que llevarlo hasta el lugar donde están los sembrados y eso es demorado", dijo Pérez Gutiérrez.

Ahora, considerando que el objetivo es que Antioquia esté libre de coca, la autoridad departamental elevó una solicitud a la Presidencia de la República para que les autoricen la utilización del helicóptero.

"Se buscan mecanismos adicionales para acelerar la erradicación y nos llegó una demostración de helicópteros que pueden fumigar entre 120 hectáreas a 200 hectáreas por día y pueden cargar hasta 80 litros de fumigaciones y los costos son manejables”, explicó el Gobernador.

Añadió que para no afectar con el químico las plantaciones cercanas a los cultivos ilícitos y mucho menos a los ciudadanos, estos helicópteros tendrán censores para alertar cuando el glifosato se salga de la zona delimitada para los trabajos.

El uso de las aeronaves comenzará hasta cuando el Gobierno Nacional entregue el visto bueno.

En lo que va de este 2018 en Antioquia se han erradicado de manera manual y con la ayuda de los drones, 11 mil750 hectáreas de coca.