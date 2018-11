Estudio causa-raíz determinará pago prima de éxito de Hidroituango: EPM

Mientras que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango dijo que no pagará la prima de éxito por aceleración en las obras del Consorcio CCC Ituango. EPM explicó que, ésta situación la definirá el estudio contratado con la firma chilena Skava Consulting, la cual dirá si hubo errores constructivos o geológicos. Cabe anotar que el estudio será entregado el 15 de diciembre.

La prima de éxito de setecientos mil millones de pesos fue pacata en el contrato, el punto decía básicamente, que si la constructora lograba tener lista la primera parte generadora de energía el 28 de noviembre del 2018, se hacía merecedora a la prima, y si en caso contrario por causas de fuerza mayor, caso fortuito y ajeno a la voluntad no se lograra, se entraría a analizar en un periodo de tres meses, monto y modo de pago. En el caso de que en ese tiempo no se concretara, se tomarían otros quince días para finiquitar la situación, entre EPM y el consorcio constructor. De no llegar a ningún acuerdo sería un tribunal de arbitramento el que dé solución a la disputa.

Una vez terminado el proyecto, una auditoria externa será la que indique cuánto costó finalmente el proyecto, lo que se tomará como base para la liquidación de la remuneración, recalcó.