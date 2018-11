Matriculatón 2019 ya está activa en los colegios oficiales de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Educación tienen como propósito garantizarle el derecho a la educación a todos los niños, niñas y jóvenes cartageneros para que construyan un mejor futuro, por lo cual, anuncia que el proceso de matrículas para el año 2019 están abiertas en todos los planteles educativos oficiales del Distrito.

Lo que se busca es que ningún niño o joven se quede por fuera del sistema educativo y acceda a los beneficios que otorga el gobierno nacional y la Alcaldía de Cartagena a través de la educación gratis en los colegios públicos y puedan ingresar a la educación preescolar, primaria, secundaria o media.

La Matriculatón es el nombre de la campaña que invita a toda la comunidad a identificar aquellos niños que no asisten al colegio y los motive a estudiar y tener mejores oportunidades. El lema de este año es “la educación es el camino para un mundo mejor” y su desarrollo será en cada una de las 3 localidades del Distrito de Cartagena junto a las Instituciones Educativas para demostrarle a todos que a través de la educación les ayudamos a cumplir sus sueños.

Para solicitar un cupo, el padre de familia o acudiente del estudiante se debe acercar a la Institución Educativa oficial más cercana a su lugar de residencia o a la Secretaría de Educación Distrital, solicitar el cupo en el grado correspondiente y hacer entrega de los documentos requeridos para este proceso. De acuerdo con la disponibilidad de cupos en los colegios se hará la respectiva asignación.

“Hoy contamos con millones de cupos en Cartagena para que los padres de familia se acerquen y matriculen a sus hijos, brindándoles las oportunidades que requieren para cumplir todos sus sueños, garantizando su futuro y desarrollo. Soy convencida de que no hay mejor inversión que la educación, ellos son el futuro de nuestro país, por tal razón merecen aprender y formarse basados en valores y conocimiento. No existen excusas para no matricularlos”, expuso la secretaria de educación, Claudia Almeida.

Así mismo, aseguró que se trabaja de forma articulada con los rectores, los docentes, los padres de familia y toda la comunidad educativa para que los estudiantes se encuentren debidamente matriculados y registrados en el Sistema Integrado de Matrículas – SIMAT.

Así lo estamos logrando:

La Matriculatón es una campaña que inicio el 13 de noviembre y se extiende hasta el 7 de diciembre de 2018, las tomas que se tienen contempladas en barrios de las 3 localidades y en las Instituciones Educativas son una herramienta para identificar a los niños y jóvenes que no son escolarizados o se encuentran trabajando en vez de ir al aula de clases.

Estas jornadas estarán coordinadas por la Secretaría de Educación y su área de cobertura, la cual es la encargada de identificar y priorizar aquellas zonas urbanas y rurales donde hay estudiantes por fuera del sistema e invitar a los niños, jóvenes y padres de familia para que realicen el proceso de solicitud de cupo y matrícula.

La Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Educación piden a la ciudadanía que se conviertan en aliados y voceros de esta campaña con el fin de tener más niños y jóvenes escolarizados, preparándose para un mejor futuro, asegurando su cupo para el año 2019.

Documentos para matricular:

- Documento de Identidad (T.I. registro civil, cedula de ciudadanía)

- Copia del documento de identidad de los padres o acudiente

- Certificado de notas de años anteriores

- Copia del carnet de vacunas (si es para preescolar y básica primaria)

- Copia de afiliación a EPS

- Dos fotos