Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 20 de noviembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aumentan el pie de fuerza policía y establecen patrullajes urbanos del Ejército en Montenegro Quindío, ante el aumento de los asesinatos…

El alcalde de esta localidad Álvaro Hernández, al término del más reciente consejo de seguridad que se realizó a causa de los últimos 3 asesinatos y dos heridos a bala, que dejaron ataques de sicarios en diferentes sectores del municipio, dijo que ya se cuenta con más unidades de la policía judicial, el apoyo de La Fiscalía y se van a empezar a hacer de nuevo patrullajes en algunas zonas, con hombres del Ejército, esto con el ánimo de evitar que siga creciendo la criminalidad.

Por el momento no son claras las razones de los últimos hechos violentos de Montenegro, por eso se trabaja de manera conjunta entre las autoridades para establecer móviles y autores, que dejaron 3 personas muertas y dos más heridas.

Precisamente, uno de esos casos, es el de la menor de 16 años de edad en estado de embarazo herida en el mismo hecho que resultó muerto su esposo de 28 años, el alcalde de Montenegro Álvaro Hernández manifestó que se encuentra recibiendo atención en un centro médico de Armenia y aún no se ha establecido si debe hacer inducción del parto.

Con las capturas de 11 personas, las autoridades en el Quindío desarticularon la banda delincuencial denominada ‘Los Guris’, dedicada a la comercialización de drogas y al homicidio y que era liderada por una mujer identificada con el alias de La Chata.

Para eso fue necesario varias diligencias de allanamiento en el Valle del Cauca, Caicedonia, Armenia, Quimbaya y Circasia… ahora los implicados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el barrio La Brasilia de Armenia capturaron a dos personas de 28 y 50 años de edad, luego de hurtar varios productos alimenticios de un supermercado del sector, los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Mientras que en el barrio Puerto Espejo, fue capturado un hombre de 42 años de edad por violencia intrafamiliar, luego de ser denunciado por vecinos, tras estar maltratando a su compañera sentimental.

Los camioneros del Quindío anuncian su apoyo al paro nacional que empezará este viernes 23 de noviembre.

Los transportadores de carga sostienen que van a protestar en contra de temas como la tabla de fletes, la chatarrización y el IVA que tiene pensado el gobierno gravarles a los transportadores de carga, y es que el gremio de transportadores no acepta de ninguna forma el trato que está recibiendo por parte del gobierno.

En alerta roja permanece el banco de sangre de La Cruz Roja del Quindío, por eso hacen un llamado a los que pueden donar, pues se aproxima diciembre y se requieren buenas unidades.

La directora del banco de sangre de La Cruz Roja en el Quindío Diana Cristina Rodriguez Mejía llamó la atención de los que pueden donar sangre, para que lo hagan con mayor fuerza por estos días, pues ahora que se aproxima la temporada de fin de año aumenta la demanda a casusa de los accidentes, las riñas y hasta los quemados con pólvora, la directiva destacó que a diario se requieren más de 50 unidades de sangre y no se llega ni a la mitad de la meta.

La Procuraduría sostiene que Empresas Públicas de Armenia adeuda a la CRQ más de 8.000 millones de pesos por concepto de tasa retributiva.

Según la respuesta de la autoridad ambiental a la Procuraduría, EPA en total debe por concepto de la tasa retributiva 8.241.242.990 pesos que desde el año 2014 a la fecha no se han cancelado, sin embargo y acuerdo con el mismo documento, aunque lo que se puede pagar son los promedios que superan los 4.000 millones de pesos, apenas se ha hecho un abono mayor a los 1.000 millones de pesos.

Ante esto, el gerente encargado de EPA Gonzalo García reconoció que si hay una deuda pendiente por pagar con la autoridad ambiental, por tasa retributiva, pero como al respecto hay varias reclamaciones o procesos jurídicos que no se han definido por conceptos técnicos y jurídicos, por eso resulta inconcebible que la autoridad ambiental hable de deuda, ya que los montos a pagar deben ser conciliados y así no ha pasado, más aun cuando no ha habido fallos sobre este asunto.

Ni se suspende, ni se cancela el semestre en la universidad del Quindío, al término del más reciente consejo superior, las directivas de la universidad del Quindío llamaron a los estudiantes a retornar a clases, y terminar el semestre el año entrante.

El rector de la Uniquindío José Fernando Echeverry dijo que sin desconocer el movimiento estudiantil y la causa de la misma, si es oportuno que los estudiantes que quieran terminar sus clases, lo puedan hacer así sea fuera de la universidad, para lo cual se va a dar las garantías.

Por su parte los estudiantes universitarios anunciaron que hoy van a realizar una rueda de prensa, para anunciar el inicio de una nueva huelga de hambre.

Hoy cumple dos meses de haber tomado el liderato de la alcaldía de Armenia Oscar Castellanos y como lo plantea el Diario La Crónica del Quindío en uno de sus informes, aún no termina de conformar su gabinete y al parecer ya hay funcionarios que han renunciado.

Según el informe del diario regional la secretaría TIC, Empresas Públicas de Armenia y Amable una de las entidades más importantes, debido a la cantidad de obras que tienen bajo su responsabilidad están con gerentes encargados, pero no tienen titulares.

Los organismos de socorro descartaron una inminente reubicación del municipio de Pijao, ante el fallo que ordena tomar medidas preventivas para evitar remociones en masa

El director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera dijo que, aunque el fallo del tribunal administrativo del Quindío a favor de la procuraduría ordena realizar los estudios del caso, ante el riesgo que genera el rio Lejos del municipio y las posibilidades de avalancha, no quiere decir que se tenga que hacer de inmediato la reubicación de Pihao… a eso se llegaría en un caso extremo y no encontrando alternativas de solución, ante los factores vulnerables, que podrían redundar en una emergencia.

Las autoridades locales, manifestaron que desde la gobernación del Quindío se está incluyendo el proyecto para presentar y actualizar el plan de adaptación al cambio climático, para ser financiado por regalías, teniendo en cuenta las escalas que exige el gobierno nacional, en otras palabras, y dicho por el director del departamento administrativo de planeación de la capital quindiana, Fernando Antonio Arias Romero ni Armenia, ni otra ciudad del país tiene este plan actualizado.

25 días tomaran los arreglos de la calle 23 cerca al parque El Bosque, así lo indicó Jhon Jader Castro, secretario de Infraestructura de Armenia.

Allí van cambiarían por completo las losas que está en mal estado y será una inversión de 80 millones de pesos en la ejecución. Asimismo, indicó que también ejecutan una intervención en el centro comercial de Cielos Abiertos.

Por su parte, habitantes de Armenia que diariamente se movilizan por este sector le pidieron a la administración municipal que cumplan con el plazo de ejecución, pues esta es una zona de mucha congestión vehicular.

Animalistas de Armenia piden a las autoridades locales prohibir todo tipo de pólvora, incluso en espectáculos durante esta temporada, para evitar malestares con las mascotas

El llamado lo hizo la concejala Stefanny Gómez, quien dijo que la idea es que se restringa toda utilización de elementos pirotécnicos durante la temporada de fin de año, pues además de evitar que los menores resulten afectados, lo que se busca es proteger a las mascotas, que por lo general se asustan o toman reacciones inesperadas al escuchar detonaciones.