Sociedad Hidroituango no pagará cláusula de aceleramiento a contratista

La Junta Directiva de Hidroituango S.A informó que no reconocerá la prima de aceleración que firmó el Grupo EPM con el Consorcio Hidroituango, para culminar las obras en el 2018.

En un comunicado de prensa la sociedad, conformada por el IDEA y el Grupo EPM explicó que: "el Gobernador de Antioquia Luis Pérez solicitó toda la información sobre esa prima de éxito del Plan de Aceleración. Revisando las actas de las Juntas de Hidroituango S.A. se observó, que en las actas 151 y 152 de 2015, se registró que el Plan de Aceleración lo había ya iniciado EPM como constructora de la Obra sin tener ninguna aprobación de la Junta Directiva de Hidroituango, incluyendo el tercer túnel que fracasó y creó la crisis".

En el mismo documento agrega que este acuerdo nunca fue aprobado por la sociedad, por lo tanto no hay ninguna responsabilidad por parte de está con el contratista EPM o el subcontratista Consorcio CCC Hidroituango.

"EPM solicitó a la Junta de Hidroituango S.A. en noviembre 26 de 2015, que le aprobara todos los gastos del Plan de Aceleración que venían ejecutando desde 2014. La Junta Directiva de Hidroituango no aprobó según acta 157 de 2015.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2015, EPM solicitó de nuevo a la Junta de Hidroituango aprobar el costo del Plan de Aceleración como parte de la inversión del proyecto y que tenía un valor total adicional de $440.000 millones: Por costos asociados al Plan de Aceleración EPM pedía la suma de $370.000 millones; y por prima de éxito a los constructores $70.000 millones. Estos gastos ya se venían ejecutando de tiempo atrás", agrega el documento.

En la Junta del 15 de noviembre de 2018, la Sociedad Hidroituango insistió que a la fecha no se había firmado ni aprobado ningún costo adicional del Proyecto con EPM.

"Por lo anterior, la Junta Directiva de Hidroituango tomó la decisión de no reconocer el Plan de Aceleración que EPM ejecutó a motu propio desde 2014, pues a la fecha todo el Plan de Aceleración fracasó sin haberse firmado antes un acuerdo legal entre EPM e Hidroituango S.A. Esto incluye que Hidroituango no reconoce tampoco la prima de éxito de $70.000 millones. Será decisión de EPM si la paga o no a sus contratistas con cargo a su propio presupuesto", concluye el documento.

Ante esto, será el grupo EPM quien deberá responderle al Consorcio CCC Hidroituango por esta cláusula de aceleración, que cuesta $70.000 millones, y que el contratista ya manifestó su intención de cobrar.

Empresas Públicas de Medellín había manifestado, meses atrás, que no reconocería ningún pago, hasta que se conozca la causa de la contingencia en Hidroituango; luego de un estudio que fue hecho por una firma independiente y está siendo analizado por parte de EPM.