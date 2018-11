Gestora Social de Cartagena invita a padres de familia a vigilar sus hijos

Con una invitación a los padres de familia a estar pendiente de sus hijos, y a los niños, niñas y adolescentes a no callar y denunciar si son abusados, hizo la gestora Social del Distrito, Eliana Bustillo.

En un conversatorio en Unicolombo, organizado por el Dadis, la Fundación Renacer y miembros del Comité Interinstitucional Consultivo de Prevención de Violencias Sexuales del Distrito, la Gestora Social manifestó que es importante que entre las familias haya confianza, para que los menores de edad cuenten cualquier situación que les suceda de abuso sexual.

“Invito a los padres de familia que estén muy pendientes de sus hijos, a los niños que no se dejen tocar, no se dejen decir cosas negativas y que denuncien y hablen. Sólo así podemos evitar que estas cosas no sucedan”, afirmó la Gestora Social.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra el Abuso y la Explotación Sexual a los Niños, Niñas y Adolescentes, y en el marco de esta fecha desarrollan acciones de sensibilización para seguir pronunciándose frente a este tema que atenta contra la dignidad y los derechos de esta población.

En esta oportunidad se realizó el conversatorio “La comunicación como un espacio de prevención de las violencias sexuales a los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales”.

Desde el Distrito se desarrollan acciones de prevención de las violencias sexuales en el marco de la campaña “Lo Valioso es No Tener Precio”, creada desde la Administración Distrital y que llega a las comunidades más vulnerables e instituciones educativas de las 3 localidades, además de la campaña La Muralla Soy Yo, que nace y se desarrolla en el contexto de viajes y turismo.