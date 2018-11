En un 80% avanzan trabajos de las cubiertas de Patio Portal de Transcaribe

Los operarios que instalan las láminas de protección de las rampas que conectan las plataformas de Patio Portal han trabajado mañana y tarde, e incluso programaron jornadas de labores durante algunos días de la semana de fiestas de la Independencia de Cartagena.





Estos trabajos están a cargo de una firma contratista y no tienen costo alguno para Transcaribe. *Como se recordará, las pérgolas instaladas en Patio Portal y en las distintas estaciones del sistema son una donación de la firma Esenttia y se hace con material de plástico reciclado, una técnica de aprovechamiento de material usado que va de la mano con el medio ambiente.*





El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, dijo que los avances en los trabajos en Patio Portal son importantes y que ya gran parte de estas estructuras de paso peatonal está protegida con los tejados de plástico, lo que representa una mayor comodidad para los usuarios que resultan amparados de las inclemencias del clima, como las lluvias de fin de año.





Insistió en la invitación a los usuarios del sistema a tomar estas zonas peatonales que, gracias al convenio con Esenttia, ahora son aún más seguras y cómodas. Reiteró el llamado a no pasar de una plataforma a otra por los carriles por donde circulan los buses porque representan un peligro para sus vidas.





“Ya no hay excusas para tomar las rampas de Patio Portal porque en pocas semanas estarán cubiertas con tejados que protegen a los usuarios contra los rayos solares o la lluvia, en caso que se presente”, dijo el funcionario.





Todas las estaciones cuentan con pérgolas que protegen a quienes utilizan los buses del sistema. Con el techado de Patio Portal se hace un nuevo aporte para que los frecuentes usuarios del SITM cuenten con un servicio más moderno y confortable.





Transcribe es el más nuevo sistema integrado de transporte del país y se destaca como uno de los mejores. Son dos años y medio de operación comercial y en este lapso se ha avanzado en calidad, eficiencia y comodidad para las cientos de miles de personas que día a día se movilizan en sus buses.