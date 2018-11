En Bolívar 1.745 mujeres no se han practicado el examen de la citología

De acuerdo con las más recientes cifras con las que cuenta Medimás EPS, alrededor de 143 mil mujeres aún no se realizan su citología y más de 110 mil no se practican su mamografía en las diferentes regiones del país, por lo que recuerda que las IPS de primer nivel cuentan con este servicio para todas las afiliadas.

Para el caso del departamento de Bolívar, la cifra asciende a 1.745 mujeres que aún no se han practicado la citología, así como 1.752 usuarias que están en mora de realizarse la mamografía.

Tras este panorama, Luz Amanda Morales, gerente de gestión del riesgo de Medimás EPS señaló que “el riesgo más grande que tienen las mujeres colombianas son el cáncer de mama y de útero, lo que quiere decir que al practicarse el examen a tiempo participan del autocuidado y son parte de las actividades de detección temprana, una de ellas es la toma de la citología vaginal y de la mamografía después de los 50 años, cada dos años, todo esto de manera gratuita”.

En este sentido, Morales hizo un llamado especial a las usuarios que pueden hacer uso de estos mecanismos “yo como mujer no me debo hacer los exámenes solo porque tenga un síntoma o un antecedente familiar de cáncer, sino porque debe convertirse en un hábito saludable que practico cada año, no puedo esperar a que mi médico me lo ordene, sino que en un ejercicio responsable con mi salud me puedo acercar a la IPS primaria a solicitar el examen” dijo.