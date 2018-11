Más de 100 barrios de Barranquilla y Soledad sin luz entre martes y viernes

El servicio de electricidad se verá suspendido por adecuaciones en diez circuitos que proveen de energía a gran parte de Barranquilla y Soledad.

“Las maniobras se ejecutarán al interior de una de nuestras subestaciones para optimizar las condiciones del servicio que reciben más de 100 mil clientes”, aseguró Arnold Álvarez Rodríguez, Gerente de Electricaribe en Atlántico Norte.

A continuación, los circuitos y barrios donde se suspenderá el servicio de energía:

MARTES 20 DE NOVIEMBRE

• CIRCUITO ARBOLEDA, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores afectados: barrios El Oasis, El Parque, El Parque Dos, Ferrocarril, Hipódromo, La Arboleda Dos, La Ilusión, Los Fundadores, Manuela Beltrán, Nacional, Nuevo Hipódromo, San Antonio, Urbanización Normandía, Urbanización Parque Muvdi 2, Villa Katanga, Villa Muvdi, Villa Severa y Villa Zambrano.

• CIRCUITO CENTENARIO, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Sectores afectados: barrios Bonanza, Ciudadela Metropolitana, La Fe Dos, La Ilusión, La Inmaculada, Las Nubes Etapas I y II, Los Cusules, Nueva Jerusalén, Soledad 2000, Tajamares, Terranova II Etapa, Urbanización Camelot, Villa Carmen I, Villa Carmen II, Villa Estefanía 2, Villa Mónaco, Villa Mónaco 2 y Villa Estefany en Soledad; Triple A Estación El Parque, Manofactruras de Cemento S.A., Motel Paraíso Romano, Hotel Candilejas, Concretos Argos y Coolechera Ltda.

• CIRCUITO ESTADIO, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Sectores afectados: barrios Villa del Carmen Dos, Ciudadela 20 de Julio entre carreras 5b sur a 1 sur con calles 44a a 45 en Soledad; Promigas S.A., Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Empresa Litográfica de la Costa Ltda., Almacenes Éxito S.A. Metropolitano, Pasercol S.A., Fundación Príncipe de Paz (Transmisores), Centro Comercial Metropolitano y Jardines de La Eternidad Av. Circunvalar.

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE

• CIRCUITO LAS MORAS, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Sectores afectados: barrios Alto de Sevilla, Antonio Nariño, Bella Murillo, La Alianza, Las Colonias, Las Colonias II, Las Moras, Los Fundadores, Moras Norte, Terranova, Urbanización La Viola, Villa Estadio Reubicación, Villa Katanga, Villa Las Moras, Villa Lozano, Villa



Mery, Villa Rosa II, Villa Soledad, Villa Zambrano, Villas de Soledad y Nuevo Milenio en Soledad.

• CIRCUITO EL PARQUE, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Sectores afectados: barrios El Parque, Hipódromo, La Arboleda Dos, La Esperanza, La Floresta, La Maria, Las Gaviotas, Las Trinitarias, Nacional, San Antonio, Urbanización Normandía y Villa Estefany.

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE

• CIRCUITO LOS ROBLES, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Sectores afectados: Ciudadela 20 de Julio entre carreras 12 sur a 15 sur con calles 44 a 77, barrios Alto de la Villa, Jardines de Villa Estadio, Las Gaviotas, Los Almendros, Los Almendros I, Los Almendros II, Los Almendros III, Los Ángeles, Los Cedros, Los Cedros II Etapa, Los Robles, Los Robles Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Moras Occidente, Urbanización El Manantial Etapas 1, 2 y 3, Urbanización Los Campanos, Villa Angelita, Villa del Carmen 2, Villa Estadio Etapas 1 y 2, Villa Estadio Reubicación, Villa Las Moras Etapa II y Villa Sevilla en Soledad, C.C. Metropolitano y Éxito Metropolitano.

• CIRCUITO VEINTE DE JULIO 14, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Sectores afectados: barrios Nuevo Milenio, La Inmaculada, Los Cusules, Terranova 2, Villa Carmen 1era Etapa, Nueva Esperanza, Villa Carmen 2da Etapa, Villa Karla, Bello Horizonte, Urbanización Las Cometas, Los Rosales, Ciudadela Metropolitana, Altos De La Metro, Avenida Murillo desde carrera 13d (Nuevo Milenio) hasta la Central de Abastos, Ciudad Campbell y Central de Abastos.

• CIRCUITO SANTO DOMINGO, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Sectores afectados: barrios Alboraya, Bella Arena, Jose A. Galán, Las Dunas, San Nicolás, Universal, Urbanización El Moderno, Villa Blanca, Villa Cecilia, Villa del Carmen y Villa del Carmen 1.

• CIRCUITO VEINTE DE JULIO 13, de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Sectores afectados: barrios Villa Katanga, Villa Katanga 2, Villa De Las Moras 1, Villa De Las Moras 2, Urbanización Villa Aragón, La Viola, Las Colonias, Villa Lozano, Los Fundadores, Portal de Las Moras, Villa Soledad, Villa Merly, La Alianza, Antonio Nariño, Villa de Soledad, Villa Rosa, Las Colonias Etapa 2, Parque Muvdi 1 en Soledad; calle 56 con carrera 24d, carrera 28 con calle 54 y Avenida Circunvalar # 45-300.

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

• CIRCUITO VEINTE DE JULIO 12, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sectores afectados: barrios Normandia, La Ilusión, San Antonio, Pumarejo, El Pasito, La Loma, Juan Dominguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza e Isla Cabica.