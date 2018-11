Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, lunes 19 de noviembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres asesinatos y 2 personas heridas en hechos aislados, dejan como saldo ataques de sicarios este fin de semana en el municipio de Montenegro.

El viernes, pasadas las 6y30 de la noche, fue asesinado Jorge Eliecer Gutiérrez de 54 años de edad oriundo del Meta, luego de recibir varios impactos con arma de fuego, en hechos ocurridos en el barrio Caicedonia o antigua zona de tolerancia.

A este se le suma el ataque a bala también del que fue objeto José Nelson Méndez, de 48 años de edad, cuando se encontraba en la cancha municipal de Montenegro, en donde resultó herida otras personas, que se encuentra en grave estado de salud.

Y ayer, mientras caminaban por las calles del barrio Alaska de Montenegro fue asesinado Sergio Luis Carrera Barrera, de 28 años y resultó herida su esposa, una menor de 16 años en estado de gestación… al respecto el comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides dijo que aunque todos los casos están en investigación, no se descarta que los hechos tengan relación con retaliaciones por tráfico de drogas.

Dos quindianas, madre e hija estuvieron retenidas por varias horas en el departamento de Santander, por parte de delincuentes, en lo que al parecer sería un robo masivo.

Se trata de la abogada Juliana Castillo y su hija de 7 años de edad, familiares además del ex árbitro Fifa Fernando Panesso, quienes fueron retenidas por hombres en medio de la carretera, cuando se movilizaban por el municipio de Cerrito en Santander, junto a Oscar Duque, esposo de Juliana quien se alcanzó a fugar y dar aviso a las autoridades… por esto hubo angustia y se pensó que se trataba de un secuestro simple, ya que el esposo y padre de las mujeres retenidas dio aviso a las autoridades.

Organizaciones de mujeres en Armenia reclaman de las autoridades articulación en la ruta de atención, pues las trabas no dejan avanzar.

Teniendo en cuenta que en lo que va de este año han sido asesinadas 14 mujeres en el Quindío, en diferentes circunstancias y que el caso más reciente se registró hace una semana, varias mujeres cansadas de estas situaciones, del maltrato y de ver que las autoridades se echan a la suerte la atención de los casos, salieron a protestar y a reclamar que las leyes que las protegen, si se ejecuten.

En Armenia la delincuencia está disparada, romper los vidrios de los vehículos ahora, es la modalidad más se utiliza para robar.

Le ocurrió a un padre de familia este fin de semana en las canchas del aeropuerto El Edén de Armenia, un lugar históricamente dedicado al deporte, en donde la victima dejó su carro parqueado mientras observaba el encuentro deportivo, con tan mala suerte que mientras eso pasaba, por otro lado, le estaban rompiendo una ventanilla del vehículo, para llevársele un maletín con dinero y varios objetos de valor.

El facilitador de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de Las Farc Henry Acosta, en medio del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, se refirió a la implementación de los acuerdos de paz que ha sido mínima, en comparación con lo que se prometió. Por eso dijo que los acuerdos están en la penumbra y no avanzan hasta llegar el amanecer.

El economista Henry Acosta también habló de la posible extradición de Jesús Santrich y sus consecuencias, que podrían estar relacionadas con el robustecimiento de los grupos armados que se mantienen y que se conocen como disidencias, pero que él denomina grupos de supervivencia, pues al no haber quedado dentro del proceso, siguen haciendo, lo que saber hacer.

La temporada invernal en el Quindío ha afectado el avance del segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa.

Según lo dijo el director ejecutivo del Comité de Ganaderos en esta zona del país Jorge Tejada, la ola invernal tiene atrasado en un 20% este proceso que va hasta el 12 de diciembre… tiempo en el que se espera atender cerca de 80.000 cabezas de ganado registradas en los 2.500 predios que existen en la región dedicados a la producción de leche y carne.

Más audios con los que cuenta Caracol Radio, que circulan en redes sociales y que ningún otro medio de comunicación publica sigue revelando como se actuaba presuntamente en medio de la campaña parlamentaria del empresario y ex candidato a la Cámara de Representantes Anuar Oyola, hoy detenido e imputado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, tráfico de votos y violación de topes.

Caracol Radio conoció que en los próximos días, la plana mayor de La Misión de Observación Electoral, MOE, estará de visita en Armenia entregando un informe sobre campañas electorales, por lo que se esperarán las conclusiones de esa visita para revelar la grabación, que lo único que buscan es demostrar las supuestas irregularidades, de las que las campañas políticas supuestamente se valen para llegar al poder.

Ordenan tomar medidas de inmediato para evitar riesgos de deslizamiento y avalanchas en el municipio de Pijao Quindío, las autoridades allí sostienen que ya se viene actuando.

El Tribunal Administrativo de Quindío, atendiendo la petición de la Procuraduría ordena a las autoridades actuar en el menor tiempo posible, garantizando los derechos de los habitantes del municipio de Pijao en materia de seguridad y prevención de riegos, ante las amenazas que representa el rio Lejos que atraviesa la localidad y que podría generar una emergencia como la ocurrida en Mocoa en abril de 2017.

Al respecto el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío José Manuel Cortes destacó que se que se cuenta con más de 100 millones de pesos para desarrollar, procesos de restauración de suelos, sin embargo el fallo involucra también Unidad Nacional para la gestión del riesgo, , el ministerio del medio ambiente y vivienda, la alcaldía de Pijao y la gobernación del Quindío.

Sobre el mismo asunto el director de La Unidad Departamental para La Gestión del Riesgo, Faber Mosquera destacó que con la población de Pijao, si se ha venido trabajando de manera pedagógica, por lo que se tienen establecidas rutas de evacuación, coordinadas previamente con los simulacros por evacuación que se han hecho.

El fiscal de dignidad agropecuaria y líder cafetero del Quindío Carlos Arturo López dijo que ante la propuesta del gobierno de gravar los productos de la canasta familiar con IVA, el miércoles que viene se va a definir en Bogotá la fecha para el inicio de un cese de actividades agropecuarias en contra de esa iniciativa, pues no puede ser justo que esto ocurra, cuando los insumos que se importan siempre han sido de alto costo y los tratados de libre comercio ha ido acabando con la producción nacional.

El líder campesino, dijo que, aunque no es lo que quieren, si les toca volver a las calles, no descartan hacerlo, con tal de hacer que el gobierno no grave la canasta familiar.

Bajo la concertación con las directivas de la uniquindio, los 7 estudiantes que desde el jueves se habían declararon en huelga de hambre, finalizaron la protesta que iniciaron para tratar de llamar la atención de las autoridades regionales y nacionales, que se conformara una mesa de diálogo y que se evite la cancelación del semestre, por eso con el rector del plantel educativo José Fernando Echeverry se llegó a la conclusión que, aunque los esfuerzos están dados para no cancelar el semestre académico, se debe esperar la reunión del consejo superior de mañana, pues es fundamental para saber qué paso seguir.

Por su parte el líder estudiantil Carlos Astudillo dijo que, aunque las expectativas están puestas en el consejo superior que se va a desarrollar hoy, para que la conclusión de este sea la suspensión del semestre… esto tampoco solucionaría nada de fondo, y se debe contar con las decisiones del movimiento estudiantil en el orden nacional.

Un quindiano triunfó en los Grammy latino, al lado de Carlos Vives.

Estamos hablando del ingeniero de sonido Andrés Felipe Borda Zabala, quien trabaja con el artista colombiano Carlos Vives y quien hizo parte del albúm “Vives”, que ganó en la categoría mejor albúm contemporáneo tropical… Andrés dijo estar feliz por este logro personal en su carrera profesional, pues demuestra su calidad como profesional.

Animalistas de Armenia piden a las autoridades locales prohibir todo tipo de pólvora, incluso en espectáculos durante esta temporada, para evitar malestares con las mascotas

El llamado lo hizo la concejala Stefanny Gómez, quien dijo que la idea es que se restringa toda utilización de elementos pirotécnicos durante la temporada de fin de año, pues además de evitar que los menores resulten afectados, lo que se busca es proteger a las mascotas, que por lo general se asustan.

Vale anotar que Andrés Felipe Borda Zabala ya se había ganado 3 Latin Grammys con Sony Music y Natalia Lafourcade y un American Awards.

Desde hoy y hasta este miércoles se va a estar desarrollando el congreso Latinoamericano de Emprendimiento, en el Centro de Convenciones de Armenia, un evento que reúne a turistas, expertos académicos y empresarios que llegan de países como Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Colombia, que estarán debatiendo sobre el emprendimiento y como se plantea ese panorama en América latina.

Por fin, la administración municipal en Armenia inició la intervención vial en el tramo norte de la calle 23 entre carreras 22 y 23 que presentaba un deterioro evidente, por eso y como plan de contingencia para quienes deben movilizarse por allí en el sentido oriente- occidente, la idea es que tomen el desvió habilitado girando a la izquierda por la carrera 22, para buscar salida al barrio El Recreo.

Y en deportes, Silvana Muñoz, Camila Hernández y Juan Camilo Galvis, se consagraron campeones en Pereira este fin, de la Copa Nacional de BMX temporada 2018. Sofía Ávila y Simón Pérez, fueron subcampeones.