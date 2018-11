Denuncian que alarmas comunitarias en barrios de Cartagena ya no funcionan

La veeduría Veesincol de Colombia denunció la pésima situación en que se encuentra el sistema de alarmas comunitarias de Cartagena, que fueron entregadas a los barrios por Distriseguridad y hoy están en mal estado y no cumplen su función, por lo que afirman, podría constituirse un detrimento patrimonial.

“Distriseguridad con el Ministerio del Interior realizaron una inversión millonaria, y este sistema antes de cumplir dos años de funcionamiento, ya no sirve, la ciudad está sin herramienta de defensa o alerta para persuadir a los ladrones”, indicó Álvaro Schortboght, presidente de la veeduría.

“Nos preocupa y estamos en alerta, hoy por hoy estas alarmas no están funcionando correctamente y ni siquiera están conectadas a la comandancia de la policía metropolitana en Manga, no tenemos cómo darle aviso a las autoridades, y Distriseguridad no ha hecho nada por mejorar la situación de las alarmas inteligentes”, indicó el veedor.

La veeduría pidió a los entes de control poner la lupa sobre este problema, y tomar medidas correspondientes si cabe responsabilidad de Distriseguridad.