29 de noviembre, segundo debate a presupuesto del 2019 de Cartagena

Durante la sesión de hoy, las comisiones del Plan y de presupuesto anunciaron que el segundo debate que definirá la aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 131 “Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda del Distrito, así como el Plan de Inversiones para la Vigencia Fiscal 2019 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias” tendrá fecha para el 29 de noviembre en las instalaciones del Concejo.

“Ya terminada la escucha de todos los secretarios de las entidades distritales para el estudio del proyecto de presupuesto. Dejamos constancia que la única secretaría que no se presentó a exponer el informe de presupuesto del 2018 y la intención presupuestal para el 2019 fue la ESE Cartagena, lo cual será informado al alcalde y a la junta directiva de la entidad.” Dijo el concejal David Caballero.

La Plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a los ex – trabajadores de las extintas empresas públicas que pidieron al concejo a través de un vocero, Humberto Gutiérrez Morales ser escuchados por la Corporación.

“Los trabajadores de las empresas públicas nos estamos muriendo de hambre porque aún no se nos define nuestra situación por culpa de haber ordenado un proceso de liquidación y disolución. En estos momentos, al Distrito le ha quedado grande terminar el proceso de liquidación de empresas públicas. El proceso no se encuentra culminado y sin nosotros no lo pueden hacer. No se nos han restablecido nuestros derechos laborales, derechos a las acciones y nuestros derechos convencionales.”

El concejal Cesar Pión sugirió traer a la Corporación a Aguas de Cartagena, a la oficina jurídica del Distrito para que revise la documentación de los trabajadores.

Por su parte, el concejal Lewis Montero expresó que no habido voluntad política para escuchar a los ex-empleados, cuando ellos tienen 20 años en esta lucha. “No es posible que estas personas continúen rogando que los escuchen. Aguas de Cartagena es una empresa que hace lo que la da gana y nadie dice nada. Así no debe ser. Tenemos la obligación de abrirles el espacio con el alcalde Pereira para que sean tenidos en cuenta.”

Para finalizar, el concejal Rafael Meza quién viene participando en las mesas de trabajo que los trabajadores de las extintas empresas públicas han sostenido con Procuraduría y Personería presentará una proposición para hacer formalmente la citación a los entes involucrados.